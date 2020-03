Con 568.5 minutos sumados en la tabla de participación de juveniles, Tigres ha utilizado a 4 elementos para cumplir con los minutos requeridos del torneo. Por ello, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, afirmó que no le gusta la imposición de la Liga en alinear jugadores menores, pues deberían tener oportunidades por capacidad y no por obligación.

No me gusta que las cosas sean impuestas, que se logren a través de la capacidad y la oportunidad que tengas. Ahorita se habla mucho de ciertos jóvenes, pero tenemos que ver de hace 4 o 5 años, no es ahorita porque hay una regla y lo pones”, comentó.

Ante el cuestionamiento sobre si su la base de su plantilla ha estado envejeciendo, Ferretti fue tajante y declaró que el futbol no tiene edad.

Para mí el fútbol no tiene edad, punto. El trabajo no tiene edad, tiene capacidad. Puedes dar esta capacidad, si fuera así tan sencillo puede haber gente joven aprendiendo de los grandes, que tiene la capacidad de mantenerse y ser ejemplo. En este caso los jugadores yo no los he mantenido, ellos me han mantenido en todos los equipos, entonces ¿porque tengo que desecharse de la gente capaz independiente de la edad? mientras seamos capaces y demos los resultados creo que todos vamos a mantenernos”, mencionó.

Por último, declaró que Gignac es duda para enfrentar a Puebla luego de haber salido ante Pumas con una molestia.

Salió del partido con molestia en el pie derecho y ahorita está en rehabilitación. Espero que sí esté ante Puebla”, concluyó.