Durango, Dgo.- El diputado Iván Gurrola Vega exhortó al municipio de la capital para que brinde un servicio eficiente de alumbrado público y repare las fallas que se presentan la colonia Acereros, toda vez que la falta de energía eléctrica incide en la práctica de actividades antisociales y en la percepción de inseguridad de la ciudadanía.

Al presentar el punto de acuerdo que fue avalado por los integrantes de la Sexagésima Octava Legislatura, el legislador aseguró que una demanda sentida de los duranguenses es que las autoridades impulsen acciones concretas para tener una seguridad pública efectiva.

“El alumbrado público, es uno de los servicios que no deben fallar, ya que propicia un ambiente para la delincuencia y provoca zozobra e incertidumbre entre los vecinos, quienes transitan por las calles oscuras con un grave riesgo de ser víctimas de pandilleros o de la delincuencia”, consideró.

En este sentido, Gurrola Vega reiteró que no hay motivo para que el alumbrado público falle y cuando esto sucede no es atendido de manera inmediata, pese a la inversión que se ha destinado para su modernización.

Agregó que la Dirección de Servicios Públicos de la capital debe saber la operatividad de estos aparatos de control, por lo que no se justifica la falta de atención oportuna y eficiente, como se ha presentado en la colonia Acereros, donde el servicio está fallando.

“Esta situación ha generado miedo entre los vecinos de transitar en las calles, por lo que la sociedad demanda seguridad”, resaltó el representante popular.

Finalmente, comentó que la deficiencia de los servicios públicos en la ciudad, es una de más mayores agravantes de la seguridad, por ello, cuando fallan se propicia un aumento de la percepción de la inseguridad.