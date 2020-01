CIUDAD DE MÉXICO.- El Potrillo ha retomado las riendas de la dinastía Fernández.

En pleno día de San Valentín, Alejandro Fernández confirmará su regreso con el lanzamiento de su disco Hecho en México.

Este disco está lleno de canciones de amor, desamor, alegres, para cantarlas con tus amigos, tu familia, tu pareja, con todos. Lo preparamos con mucho cariño para la gente, en el cual vuelvo a mis raíces, al mariachi, al traje charro”, aseguró en entrevista con Excélsior.

El primer guiño lo dio el año pasado con Caballero, autoría de José Luis Roma, y regresa con un rompecorazones, Te olvidé, junto con su respectivo video que redondea el título de su álbum y su compromiso con la cultura nacional.

En este caso, Alejandro se fue a las lagunas secas de Sayula, en su querido Jalisco, junto con la modelo Ale Guilmant, la coprotagonista de esta historia. Presumiendo la belleza natural del planeta sin la necesidad de salir del país, como otros artistas nacionales han acostumbrado.

Te puedo decir que estoy muy orgulloso y enamorado de mi México y siempre lo he puesto en alto y así seguirá siendo. Jamás me olvido de él. Por eso ambos sencillos han sido grabados en lugares increíbles como Tapalpa y Lagunas de Sayula, de mi México querido.

La nostalgia siempre juega un papel importante y aquí no fue la excepción. Las Lagunas las conozco desde muy chico, siempre me han gustado, y claro que he ido varias veces a divertirme con amigos y familia. Estoy enamorado de mi país en todos los sentidos, su música, su comida, sus lugares, su gente, por lo tanto, todo se da de manera natural”, precisó.

El Potrillo es un hombre que prefiere no tocar cosas de su vida personal, sobre todo en un momento en el que está a días de presentar nuevas canciones y emprender una gira que llegará al Auditorio Nacional en seis fechas, las primeras tres del 21 al 23 de febrero y el resto del 12 al 14 de marzo.

Te olvidé es un tema compuesto por Chico Elizalde.

Esta canción, al igual que todas las del disco, me gusta mucho. Desde que la escuché supe que iba a ser un gran sencillo y ahora es su turno. Cuando la gente la escuche sabrá por dónde viene el disco y qué podrán encontrar en él.”

El material también tendrá la colaboración de Christian Nodal, otro de los nuevos valores de la canción mexicana.

En la música las cosas nacen, se crean desde el corazón, y José Luis, el Chico y Christian tienen eso, hacen canciones desde el corazón, y por eso es que conectamos en la parte musical. Cuando escuché sus canciones decidí de inmediato que deberían estar en mi disco.

En el caso de Caballero, José Luis me habló por teléfono y me dijo que me la quería cantar personalmente. Nos vimos, me la cantó con su guitarra y desde el primer momento quedé encantado”, platicó.

Además se le preguntó si en este disco, su 18 en la cuenta personal, se hará realidad la colaboración entre su padre y su hijo Alex Fernández, un deseo que los fans de la dinastía y de la música mexicana han soñado desde que se presentaron en la reciente edición del Latin Grammy, en Las Vegas.

Mariachi al 100%”, subraya sobre las raíces de los tres, “cada quien tiene sus planes, tanto mi padre como mis hijos, cada uno va tomando sus propias decisiones. Lo comentamos como familia y respetamos la decisión de cada uno. Yo tenía muchas ganas de regresar a mis orígenes y darle la gente lo que le gusta, verme vestido de charro y mariachi”.

Veamos qué pasa en el futuro, por lo pronto en este nuevo disco no hay colaboraciones con ellos. No lo descarto, sería una cosa maravillosa que podamos colaborar de alguna forma, en alguna canción inédita”, remató. Todo puede pasar en la industria y tiene razón, habrá que esperar.

ALUMNO DE SUS HIJOS

Las carreras de sus vástagos han ido viento a favor. Y los tiempos se han acomodado para bien de los dos. Camila tomó la iniciativa en el pop y recientemente ha dado guiños al urbano con su nuevo sencillo, Bueno fuera; mientras que Alex retrasó un poquito su debut para no empalmarse con ella y los comentarios que ha tenido son los esperados. Hay heredero para rato en el mariachi.

De todo esto, El Potrillo ha tenido buenas lecciones.

Siempre estoy aprendiendo de ellos, en todos los aspectos, todos mis hijos son mis grandes maestros. Ellos toman sus decisiones, los oriento, les doy mi punto de vista, les ayudo en todo lo que me piden, pero al final ellos deciden. Siempre los voy a apoyar, ellos lo saben”, comentó Fernández.