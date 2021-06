CIUDAD DE MÉXICO.- Paola Espinosa señaló que Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), es la responsable de que ella, junto con Melany Hernández, no terminaran dentro del equipo de clavados que representará a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Espinosa expuso que Guevara inició una persecución en su contra luego de que la clavadista no apoyó a la Conade tras las investigaciones que, en febrero de 2020, emprendió la Secretaría de la Función Pública sobre el organismo por irregularidades en la asignación y comprobación de 50.8 millones de pesos del fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).

Querían que publicara una carta en la que explicara por qué no quería que desapareciera el Fodepar, pero yo no quise porque el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) dijo que no nos iban a dejar sin apoyo, que sólo se iba a reestructurar”, señaló Espinosa. “Yo no quería meter las manos al fuego en este pleito, no era mío”.

Paola y Melany lograron la plaza para México en el trampolín de 3 metros sincronizado en la Copa del Mundo de Clavados de Tokio 2021, en mayo. Espinosa dijo que se les había dicho que por eso ambas tendrían ya su lugar en Tokio 2020, pero no fue así: tuvieron que competir en un selectivo nacional.

Sin embargo, en ese control técnico ambas concluyeron en la tercera posición (259.20 puntos), es decir, últimas, detrás de Carolina Mendoza y Dolores Hernández (1, con 283.50) y Paola Pineda y Arantxa Chávez (2, con 267.30).

Paola narró que, previo al control, buscó contactar a Ana y a la Federación Mexicana de Natación, pero no tuvo respuesta; acudió al COM para hablar con el presidente, Carlos Padilla, acto que, según la clavadista, le molestó a Guevara.

Ellos (Conade y FMN) me dijeron que el COM era el que no nos quería dar la plaza, pero en el COM me dijeron que ellos sólo estaban esperando que la Federación confirmara los nombres. Después, Luz María Chávez, que es colaboradora de la Conade, me dijo: ‘Sabes que cometiste un error al ir al COM, eso no le gustó nada a la directora’”, aseveró.

La dos veces medallista olímpica fue de las primeras que apoyó a Ana cuando tomó la Conade en 2018. “Ella era mi ídolo, pero me dejó con un mal sabor de boca”.

UN PATALEO INERTE: ANA

En entrevista a una estación de radio, Guevara dijo: “El deporte se mide por marcas, clasificación, tiempos y jueceo y, en este caso, lamentablemente no le favoreció (a Paola) y no voy a entrar en el chismorreo de lo que ha dicho”.

Y añadió: La respeto como atleta, la reconozco como una de las grandes deportistas que ha tenido este país, punto. Ella siempre ha sabido los criterios, me parece que este malestar es un pataleo inerte, porque no le favoreció (el control técnico).”