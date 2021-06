Roman Protasevich, el periodista detenido en Bielorrusia tras el desvío del avión en el que viajaba, apareció en la televisión estatal de ese país este jueves en una entrevista en la que confiesa entre lágrimas su papel en las protestas antigubernamentales y pide “perdón” por ello. La oposición al régimen bielorruso y la familia del informador creen que el periodista ha hecho esas declaraciones “coaccionado” y que incluso podría haber sido torturado por las autoridades del régimen autocrático de Aleksandr Lukashenko.

Desde que el avión en el que viajaba fuera obligado a efectuar un aterrizaje forzoso en Minsk, la capital de ese país, el 23 de mayo, las autoridades bielorrusas han difundido tres grabaciones del periodista. En la de este jueves, de una hora y media de duración, Protasevich admite haber conspirado para organizar “disturbios” con el fin de derrocar a Lukashenko y se retracta de sus anteriores críticas hacia el presidente de su país. “Critiqué mucho a Alexander Grigórievich [Lukashenko], pero cuando me impliqué más en temas políticos, empecé a comprender que hacía lo correcto y ciertamente lo respeto”, afirma acerca del líder bielorruso en un momento de la entrevista.

En el vídeo, en el que se aprecian claramente lo que parecen marcas de esposas en sus muñecas, Protasevich afirma hablar por su propia voluntad. “Estoy casi seguro de que me condenarán públicamente y de que las concentraciones de apoyo se quedarán en nada”, asevera en alusión a las protestas contra su detención protagonizadas por la oposición y activistas bielorrusos. “Pero no me importa lo que digan”, prosigue, y luego concluye: “Admití inmediatamente mi culpabilidad en la organización de manifestaciones no autorizadas”.

La televisión estatal de Bielorrusia difundió a finales de mayo otra entrevista, en esa ocasión con la pareja de Protasevich, la ciudadana rusa Sofía Sapega, en la que la joven de 23 años confesaba también “coaccionada”, según la oposición bielorrusa.

“Rehén del régimen”

Franak Viacorka, asesor principal de la opositora bielorrusa exiliada Sviatlana Tsikhanouskaya, declaró el jueves que le resultaba “doloroso ver las ‘confesiones’ de Roman Protasevich”. “Sus padres creen que fue torturado. Este no es el Roman que yo conozco”, afirmó. El periodista, escribió Viacorka en su cuenta de la red social Twitter, “es rehén del régimen y debemos hacer todo lo posible para liberarlo a él y a los otros 460 presos políticos”.

Tsikhanouskaya había denunciado ya el 31 de mayo que creía que Protasevich —a quien el régimen bielorruso definía hasta ahora como un “extremista” que incitaba a la violencia— había sido golpeado y torturado en prisión. Un abogado que visitó al periodista afirmó, sin embargo, que este se encontraba “bien”. El régimen bielorruso aún no se ha pronunciado sobre las acusaciones de la oposición.

Los países occidentales y varias organizaciones de derechos humanos internacionales han afeado al gobierno bielorruso el aterrizaje forzoso del avión y la detención del periodista y de su pareja. Tras el desvío del aparato al aeropuerto de Minsk, la Unión Europa amplió la lista de sancionados del régimen de Lukashenko, un elenco en el que ya figuraban varios altos funcionarios por la represión de las protestas tras las elecciones del año pasado, impugnadas por la oposición que denunció un fraude masivo. La UE prohibió también a las aerolíneas del país operar en el espacio aéreo europeo