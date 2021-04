Creía que NXIVM eran pastillas

¿Félix no va y Morón sí?

Diputado Huerta, dos varas

El 10 de marzo del presente año, en una entrevista para un portal de Internet (https://bit.ly/3ezLWJL) Clara Luz Flores Carrales trató de eludir las preguntas y referencias a su relación estrecha con lo que luego sería señalado como una secta, NXIVM, y su dirigente, Keith Raniere, sentenciado a prisión de por vida en Estados Unidos.

En un momento del encuentro, la candidata de Morena a gobernar Nuevo León dijo: “Para empezar, yo no sé qué sea NXIVM, ¿sí? Yo lo único que sé es que NXIVM es… no que no sé qué es ese NXIVM que tú dices, ese no lo conozco. Yo conozco unas pastillas (…) Yo tomé un curso de superación personal, no es por NXIVM, no quieras desviar”. Dijo, además, que sólo conoció en ese curso a personas de Monterrey. A Emiliano Salinas Occelli o a Keith Raniere, ¿los conociste?, se le preguntó a la ex priísta y contestó: A las personas de Monterrey; ellos no son de Monterrey. Entonces, ¿nada qué ver con NXIVM?, y respondió, sonriente: con las pastillas, me las tomo todos los días.

Casi al finalizar el domingo, a las 23.37 horas, la candidata Flores Carrales colocó en Twitter un mensaje importante: Soy un ser humano que tiene la capacidad y las agallas, como la mayoría, para reconocer mis errores y levantarme de ellos, me caí como todas y como todas ahora me levanto. Con tal argumentación, en un video aceptó como error, y pidió perdón por ello, el haber mentido sobre su relación con la citada secta y su encarcelado líder, luego de que, el 25 de marzo, el aspirante priísta, Adrián de la Garza, dio a conocer un video en el que Clara Luz dialogaba, maravillada, años atrás, con el mencionado Raniere durante una hora y 20 minutos.

Félix Salgado Macedonio también recurrió a la cibernética para dialogar con seis de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que hoy están convocados para decidir la suerte electoral del autodenominado toro sin cerca, a quien todo indicaba la semana pasada que se le negará el registro como candidato a gobernar Guerrero, y de Raúl Morón, aspirante también por Morena, pero a Michoacán, a quien los vaticinios apuntan a que se le permitirá competir.

La entrevista, por la vía virtual, del polémico senador con licencia, le permitió presentar sus alegatos en busca de que no le sea cancelada la posibilidad de ser votado en junio próximo. La sesión de hoy será la continuación de una larga pelea interna entre magistrados que buscan la presidencia de dicho tribunal electoral, actualmente presidido, entre objeciones de cinco de siete, por José Luis Vargas, seguro servidor judicial de la llamada Cuarta Transformación.

Con rapidez y contundencia, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena determinó suspender de manera temporal los derechos partidistas del diputado federal Benjamín Saúl Huerta Corona, acusado de abuso sexual contra cuando menos un menor de edad. La bancada de Morena en San Lázaro también decidió expulsarlo de sus filas (aunque su coordinador, Ignacio Mier, había dicho que lo hecho por el legislador poblano había sucedido fuera de su horario como diputado) y la fiscalía de la Ciudad de México demandará el retiro del fuero para que sea sujeto a proceso penal.

Plausible es el actuar de autoridades morenistas en el caso del diputado en mención. Aunque es evidente el uso de dos varas de medir, pues no hubo tal reacción ante las acusaciones contra el senador con licencia Salgado Macedonio. En estricto sentido jurídico, aún no hay proceso ni sentencia en cuanto al acusado de pederastia, por lo cual su situación podría ser equiparable a los argumentos usados para descartar sanciones partidistas contra Félix, el toro sin cerca.

Y, mientras el Presidente de la República ha establecido desde su atril mañanero que los ministros que no voten por la continuidad de Arturo Zaldívar al frente de la Corte y la Judicatura serán cómplices de corrupción, ¡hasta mañana!

