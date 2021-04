MONTERREY.- El delantero de Rayados de Monterrey, Aké Loba, no pierde la esperanza de ir a los Juegos Olímpicos de Tokio, pues el marfileño aún da la edad para ir, sin ser llamado como refuerzo, incluso, desea que se enfrenten México y Costa de Marfil.

“Es un buen torneo para los jóvenes de la Sub-23. Estoy orgulloso de que México clasificó, porque nosotros también estamos. Espero que nos encontremos México contra Costa de Marfil. Mi sueño es jugar con la selección de mi país, me daría gusto ir”, expresó.

Por otra parte, Loba confía en que mejorará su cuenta goleadora, además señaló la confianza que tiene con el entrenador Javier Aguirre.

“Estamos con la confianza, el entrenador tiene mucha confianza en mí, ahí vamos trabajando todavía. No he demostrado lo que valgo por los goles que tengo que meter, porque un delantero lo que hace es meter goles, pero creo que van a venir. Me siento muy bien con el equipo, tengo el apoyo del entrenador, me siento confiado con el profe Aguirre, me habla cuando hay algo mal, las cosas van a salir bien”, dijo.

Mientras tanto, no subestima al Atlético de San Luis, próximo rival del Monterrey, que se encuentra fuera de zona de repechaje a un punto del décimo segundo, Pachuca, que tiene 13 unidades.

“No va a ser un partido fácil, San Luis es un buen rival, tenemos que enfocarnos en lo que tenemos que hacer, tenemos que estar en los cuatro primeros y vamos a intentar llevarnos los tres puntos, no importa dónde están los rivales, lo que importa aquí es ganar y estar en los cuatro de arriba, lo importante es jugar la liguilla”, finalizó.