En un decálogo, el presidente López Obrador trazó la ruta del petróleo mexicano. Conviene analizar los siguientes tres puntos, que son los más relevantes, junto al compromiso de seguir combatiendo la corrupción y no permitir nuevos gasolinazos. 1. He reafirmado en los hechos el compromiso que adquirí de frenar la privatización del sector energético. Repito lo que he venido diciendo a lo largo de muchos años: el único dueño del petróleo es el pueblo de México y los beneficios del petróleo siempre serán para el pueblo de México. 2. Se respetarán los contratos otorgados de la llamada reforma energética, pero no se entregarán nuevas concesiones para la explotación del petróleo y se protegerá a Pemex para mantener su participación actual en el mercado de las gasolinas, el diésel y otros derivados del petróleo. 3. Se cumplirá con la meta de producir en México las gasolinas que el país consume, y dejaremos de importar combustibles del extranjero. Con este propósito, se continuará destinando recursos para la modernización de las seis refinerías existentes. No mezcló el petróleo con la electricidad. Un día antes ya había marcado la ruta en el conflicto eléctrico: si los amparos de algunas empresas privadas, extranjeras y nacionales, llegaran a la Suprema Corte de Justicia, y si la Corte fallara en contra de los intereses del pueblo mexicano y en favor de aquellas y declarara que la legislacion es inconstitucional, entonces promovería una reforma a la Constitucion a fondo, que reordene el sector eléctrico de acuerdo con los intereses del país.

¿Cómo pinta el proyectado crecimiento del PIB de México este año, calculado entre 4 y 5 por ciento? Veamos cifras. La economía mundial está encaminada a un sólido repunte, ya que las vacunas y las políticas económicas expansivas ayudan a reparar los daños causados por una pandemia que destruyó más de un cuarto de billón de puestos de trabajo. Se prevé que el producto interno bruto en todo el mundo aumente 4.7%, después de su caída anual más pronunciada desde la Segunda Guerra Mundial. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, China subirá hasta 8.1%, dada su rápida contención del Covid-19, mientras Europa puede experimentar un crecimiento de 4%. Estados Unidos, aunque potencialmente ganará 4.5%, gracias a la política de la Fed y al rescate de 1.9 billones de dólares, se enfrenta al riesgo de un desplome desencadenado por una burbuja de Covid. Por su lado, Francia e Italia anuncian que regresarán al confinamiento y en Estados Unidos millares de personas rechazan la vacuna.

El zar anticorrupción Santiago Nieto Castillo felicitó desde su espacio de Twitter a la fiscal del gobierno capitalino, Ernestina Godoy, por la indagatoria contra Diana Sánchez Barrios y Alejandra Barrios; reveló que la UIF ha presentado las denuncias correspondientes y ha bloqueado las cuentas de siete implicados –personas físicas y jurídicas. Sánchez Barrios, para quienes no están enterados, se hace pasar como líder de los comerciantes ambulantes, a quienes extorsiona, y es candidata a diputada por la Coalición Va por Mexico, integrada por PRI, PAN y PRD, partidos presididos por Alejandro Moreno, Marko Cortés y Chucho Zambrano, respectivamente. Este agrupamiento nació al calor que le dieron Claudio X. González y el ex presidente de Coparmex Gustavo de Hoyos. Todas finísimas personas.

El promedio de salario de los ejecutivos en México es de 39,275 pesos mensuales; el de gerentes, 63,725; directivos, 117,300, y presidentes de las compañías, 134,000, de acuerdo con un estudio de la consultora Spring Professional. Son hombres 66% de quienes ocupan estas posiciones, y 34% mujeres. Las industrias que reportaron los sueldos más altos para el nivel de gerencia son la farmacéutica, con un sueldo promedio de 77,800, y automotriz, con 73,850. Los más bajos son de las industrias de servicios y construcción, 53,100 y 54,475, respectivamente. El análisis indica que el home office puede desaparecer las posiciones gerenciales, es decir, salen sobrando los a veces odiosos jefes inmediatos si los subordinados trabajan en casa.

Te ruego tu urgente intervención: tengo a mi madre a la espera de una cirugía en el Hospital del Issste Valentín Gómez Farías en Zapopan, Jalisco; ya estando para ingresarla, sin considerar lo delicado de su salud, nos mandan a la oficina de vigencia para hacer su ingreso, de ahí nos mandan a clínica familiar porque capturaron mal su apellido.

