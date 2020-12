GUADALAJARA.- Chivas se declaró listo para iniciar la preparación rumbo al siguiente torneo y Jesús Molina habló de los objetivos que tiene el equipo para la siguiente temporada.

“Si estuvimos dentro de los primeros cuatro, pero para el siguiente torneo nos pusimos la vara muy alta, porque hay nóminas muy fuertes. Si considero que lo mínimo que aspiramos es para calificar, deberemos calificar individualmente, estamos en nuestra mejor versión, rendimos mejor y nos posicionamos en los lugares más altos de la tabla. Tal vez este torneo no estuvimos a nuestro mejor nivel y llegamos a semifinales. Si este torneo que viene estamos mejor, nos pusimos la vara muy alta y deberemos responder a las expectativas”, aseveró Jesús Molina.

“El objetivo realista es calificar, debemos ser conscientes que llevábamos muchos torneos sin calificar y se debe de hacer una costumbre. Estar en zona de Liguilla, lograr el campeonato, eso es lo que todos los equipos aspiramos. Siempre se debe pensar así. Estamos en ese proceso de cambio porque pasaron muchas cosas de reestructura en el equipo, también en oficinas. Esa reestructuración ha venido a dar frutos en muchos sentidos, no estoy diciendo que los que salieron eran los culpables. Si este torneo no fue el mejor, logró lo que se venía buscando, desde los altos mandos de la directiva, pero siempre intentar poner a Chivas en lo más alto”, explicó.

Otro punto que en Chivas sigue pendiente es el tema de los refuerzos. De momento no se ha anunciado ninguno, solo se ha hecho oficial el regreso de César Huerta.

“Según mi punto de vista tenemos un plantel muy vasto, son decisiones que no me competen a mí. Creo que tenemos un plantel muy basto. Hay muchos jóvenes con hambre de trascender y hacer una carrera exitosa en México. Me estoy metiendo en un tema que no me corresponde, es algo que vienen muchos jugadores como Beltrán, Lalo Torres, ‘Chevy Martínez’, Oscar Macías, Adrián Villalobos, hay una gran camada de Sub 20 y Tapatío que buscan darse un espacio y es tiempo de posicionarse y ganarse un lugar”, culminó.