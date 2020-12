CIUDAD DE MÉXICO.- Para reforzar la protección a los mexicanos que viven en el extranjero y que regresan a nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la instalación de una oficina en Palacio Nacional que coordinará el apoyo a estas personas.

El mandatario indicó que con esta oficina, que iniciará operaciones desde hoy, se informará diario sobre las acciones en favor de los connacionales que retornan a México para que evitar que sean víctimas, por ejemplo, de extorsiones.

“Ha iniciado un programa de apoyo a nuestro paisanos y se va a reformar, porque vamos a establecer desde hoy una oficina en Palacio Nacional para que me informen diariamente, porque se coordinará la acción de apoyo y protección a nuestros paisanos para que no los maltraten, no los asalten, no los extorsionen”, dijo.

Además indicó que ha instruido a la Guardia Nacional (GN) para que desde que lleguen nuestros paisanos se les dé protección y apoyo.

López Obrador aprovechó para urgir a servidores públicos de aduanas, de migración, de la GN, de Policía de Caminos… para actuar con rectitud, honestidad y apoyar, y respetar, a los connacionales.

Aclaró que no se permitirá ningún abuso y por ello la oficina en Palacio Nacional será un actor importante.

Al respecto, el coordinador de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República, Emiliano Calderón Mercado, explicó que la oficina especial dará seguimiento interinstitucional para atender y canalizar las denuncias de los migrantes a través del 911.

Entre los apoyos que se brindarán a los solicitantes están asistencia médica por Covid-19, asistencia jurídica, trámites consulares, entre otros.