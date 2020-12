Cd. de México.- A pesar de ser uno de los gremios más golpeados por la pandemia de Covid-19, artistas escénicos del País sufren impagos de varios meses por parte de la Secretaría de Cultura federal.

En una época de teatros cerrados y de aforos reducidos, la dependencia prometió apoyos al inicio del confinamiento que, a menos de un mes de que termine el año, no han sido cumplidos.

Entre los afectados figuran cuatro compañías seleccionadas por convocatoria como parte de la programación del Centro Cultural del Bosque, que administra el INBA, las cuales no han recibido completo -a lo mucho, un 30 por ciento, estiman- de lo estipulado en sus contratos.

Como parte de una estrategia inicial para tratar de brindarles apoyo durante la pandemia, la Coordinación Nacional de Teatro del Instituto les ofreció la opción de posponer sus temporadas y solicitarles una serie de videos para recibir su pago.

Los materiales audiovisuales, que los artistas solventaron con sus propios recursos, fueron enviados desde junio y ya pueden consultarse en un micrositio creado por la coordinación llamado “Cocinar el teatro”, sin que el monto prometido les haya sido depositado aún.

“Los videos nos los pidieron por ahí de mayo. El 24 de junio se enviaron, y el pago, supuestamente de apoyo por la pandemia, iba a salir en julio”, denuncia la actriz Estefanía Norato, parte del elenco de la obra Bikini Redquiem in Pacem.

“Realmente lo que ha sucedido es que ellos nos han dicho que por su parte ya hicieron todo el trámite, pero no hay mucha claridad ahora de qué depende o en qué parte del proceso de pago van”, abunda.

La compañía de la que forma parte Norato, La Maniobra, podrá presentar su obra, con el correspondiente pago de taquilla, hasta septiembre de 2021, por lo que el trabajo ya realizado por el elenco este año no ha sido retribuido de ninguna forma.

Con un contrato inicial de coproducción por 80 mil pesos para todo el proyecto, el INBA prometió un apoyo de 4 mil para cada miembro del elenco tras la entrega de los tres videos que realizaron, pero no ha cumplido.

En un caso similar, la obra Volver a Fuenteovejuna, de la compañía Cardumen Teatro, estuvo a punto de estrenar en abril, pero tuvo que posponer su temporada por la pandemia.

Tras realizar los video solicitados, también disponibles ya en “Cocinar el teatro”, la compañía no ha recibido el pago correspondiente por ellos desde julio y ya se encuentra de nuevo en cartelera hasta el 20 de diciembre.

No obstante, a pesar del aforo reducido del 30 por ciento, por el que recibirán un pago mínimo de taquilla, el día de su estreno tuvieron que cancelar la función por una protesta sindical de técnicos del Centro Cultural del Bosque, por lo que ahora tratan de remontar la temporada.

“Estamos ahorita a la deriva en ese sentido. Ya no solamente entregamos lo audiovisual, sino que también ya estrenamos y estamos en nuestra temporada, y con esto de la pandemia obviamente todos necesitamos dinero, sobre todo de trabajos que, de alguna manera, ya entregamos”, lamenta el productor Miguel Romero.

Otro proyecto en esta situación es la obra Un cuerpo en travesía, dirigida y actuada por Alejandra Chacón, y estrenada el pasado 28 de noviembre.

Para Chacón, quien también entregó los videos solicitados en tiempo y forma, el impago que padecen las compañías es sintomático de una forma de operar del INBA.

“Siempre son devengados. Estamos en un círculo vicioso donde siempre son devengados. Nunca pagan en el momento en el que realmente se necesita el dinero, pero bueno, ésa es una práctica que ha sido desde siempre y a la que estamos ya todos mal acostumbrados, pero así es, así funciona el Gobierno”, critica.

“No se nos pagó, estamos en noviembre, estamos a final de año, yo ya voy a estrenar; ya hice videos, ya voy a estrenar y es la hora en la que no tengo el pago para cubrir ni gastos de remontaje, ni nómina mía ni nómina de mis colaboradores”.

Para tratar de destrabar el pago, que las autoridades de la Coordinación Nacional de Teatro aseguran que se debe a la Secretaría de Hacienda, las compañías afectadas enviaron el pasado 13 de noviembre una carta a la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto.

La misiva, dirigida también a la directora general del INBA, Lucina Jiménez, y a autoridades de la coordinación, no ha sido atendida por ningún funcionario.

“No recibimos ni siquiera una respuesta de recibido. Como que está ahí nuestra carta de que el pago está muy atrasado, de que se va a acabar el año y muy probablemente el año que viene ya haya una vacuna y ya no estemos en situación de confinamiento, y éste, que era un apoyo justamente para esta situación, pues no ha salido”, reclama Norato.

La CDMX también incumple

Como medida de apoyo por la emergencia sanitaria, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México convocó a un premio teatral para reflexionar con humor sobre la pandemia de Covid-19, pero no ha pagado el monto prometido a su ganadora.

El pasado julio, con un mes de retraso a lo originalmente estipulado, la dependencia local dio a conocer que la actriz Abigail Pulido había resultado ganadora de su convocatoria “Sanaturgia, Teatro sin contingencia”, dotada con un premio de 25 mil pesos.

Apenas la última semana de noviembre, tras varios meses de insistencia por parte de la ganadora, el Sistema de Teatros de la CDMX le solicitó emitir una factura para hacer el trámite de pago y, hasta ahora, no han cumplido.

En entrevista, Pulido denuncia la postura mediática de prometer apoyos que son muy necesarios para una emergencia, pero que no son entregados a tiempo.

“El problema es que sigan prometiendo cosas y que sigan publicitándose como si realmente estuvieran rescatando a los artistas”, reclama.

Para la actriz, quien envió a concursar el monólogo Cortina por telón en abril, el hecho de depositar su confianza en la dependencia capitalina implicó que ya no pudo participar en otras convocatorias por haber sido ya acreedora a un premio.

“Yo no sé por qué sacan convocatorias y presumen que apoyan y que es la ‘Capital Cultural de América Latina’ cuando no es verdad; sacan y sacan nada más para ponerse la corbata y no hay dinero; no hay dinero o no sé que pasa.

“Si saben que no van a cumplir cabalmente con los tiempos de entrega, al menos que lo digan y uno ya sabe si entrarle o no”, critica.

Pulido, quien es parte de la compañía La Maniobra, a la que el INBA también le adeuda un apoyo por la pandemia, asegura que estos retrasos son comunes en el sector.

“Me deben dinero por un buen de partes y ya se va a acabar el año y acabo de recibir el primer pago desde febrero, de mi taquilla (de otra producción para el Sistema de Teatros de la Ciudad de México). Ni siquiera era un pago de honorarios”, lamenta.