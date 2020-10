DURANGO, DGO.- El diputado Esteban Villegas Villarreal gestionó el Congreso Virtual “Educación es Vocación: Uso de las Tecnologías para la Innovación Educativa”, con la finalidad de apoyar a los maestros y directivos de los centros educativos de todos los niveles, para que puedan desarrollar de mejor manera su labor de enseñanza-aprendizaje a través de las clases a distancia y puedan tener una capacitación profunda.

“Con ello, buscamos darles las herramientas a los maestros y decirles que no están solos”, ya que no estaban acostumbrados a las clases no presenciales” precisó ante los medios de comunicación.

Al respecto, comentó que este Congreso es resultado de las reuniones que ha sostenido con diversos actores del sector educativo en el Estado, quienes le comentaron que en la actualidad faltaba capacitación para ellos, conectividad y equipamiento.

“A través de la gestión que realizados con la editorial Anglo Digital, se va a contar con ponentes de nivel nacional e internacional en línea, quienes va estar dos fines de semana impartiendo conferencias de primer nivel, para que los maestros puedan tener una capacitación profunda, lo que ayudará mucho a los maestros a poderse centrar en esta nueva realidad que se está viviendo”, precisó el legislador.

De esta manera, el Congreso Virtual se realizará en dos etapas, la primera, los días viernes 16 y sábado 17 de octubre, y la segunda el viernes 23 y sábado 24 de octubre a través de la aplicación de zoom con la ID: 950 94285234, con la cual podrán ingresar todos los docentes interesados de manera gratuita; así como en Facebook live.

Entre los ponentes se encuentran Laura Frade Rubio con el tema ¿Cómo se planifica a educación a distancia?; Frida Díaz Barriga, Educación en la Virtualidad; Eloísa García Ruiz, Bases Cognitivas para la Educación a Distancia; Jorge Bucay, Los Cuentos que me Ayudaron a Ser Quien Soy; Miguel Ángel Tenorio, No Llegues Tarde a las Personas que Más Te Aman, y Rolado Cruz García con los Retos de la Educación a Distancia; entre otros no menos importantes; donde los maestros podrán interactuar con ellos.