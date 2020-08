CIUDAD DE MÉXICO.- El mexicano Isaac Paredes no sabía que iba a debutar ayer en Grandes Ligas hasta que ya en el estadio vio en el celular un mensaje de su esposa con una fotografía del line up de Tigres, en el que apareció como tercera base y octavo bat para el partido ante Medias Blancas. Unas horas después, el sonorense pegó su primer imparable para empujar dos carreras, en la derrota de Detroit 7-2 ante Chicago.

Paredes, de 21 años, uno de los mejores prospectos de los Tigres, cumplió su más grande sueño de debutar en el mejor beisbol, luego de superar una serie de adversidades que incluyó un positivo de covid-19, que le obligó a entrar a lista de lesionados apenas el pasado 9 de julio.

El tercera base, originario de Hermosillo, fue dominado en su primer turno con rodado a las paradas cortas en la segunda entrada.

En la cuarta, se paró en la caja de bateo frente al veterano lanzador Gio González, cuando estaba la casa llena, y respondió con un sencillo para empujar dos carreras.

Se fue 4-1 y se convirtió en el tercer mexicano que debuta este año. A la defensiva participó en un dobple play y también cometió un error en un tiro.

Es algo muy bonito, no sabía que venía al equipo grande”, dijo Paredes en una conferencia antes del partido. “De los nervios, cuando llegué al estadio, no me fijé que iba a debutar hasta que me avisó mi esposa, ella se enteró primero”.

UN FELINO CON MUCHA HAMBRE

Isaac Paredes se convirtió en el segundo mexicano que debuta en Grandes Ligas como tercera base de Tigres de Detroit. Antes lo hizo el también sonorense Gabe Álvarez, quien se estrenó el 22 de junio de 1998.

Paredes, quien también se ha desempeñado como short stop, dijo que es en la antesala donde se siente más cómodo.

Quiero aprender de un Miguel Cabrera, gente con experiencia; aprender mucho de ellos, tener éxito y ser grande como ellos”, dijo Paredes, quien es el jugador más joven en el roster actual de Tigres.

Los Medias Blancas de Chicago también llamaron ayer al jardinero Luis González, quien buscará ser el cuarto debutante mexicano este año.