Durango, Dgo.- Habitantes del municipio de Mezquital, adheridos al Movimiento Antorchista, protestan en las frente al DIF Estatal, por incumplimiento de compromisos por parte de la dependencia como es la distribución de paquetes alimenticios sin distingos.

Encabezados por Pedro Martínez Coronilla, dirigente estatal de esta organización social, se manifestaron portando pancartas, exigiendo a la dependencia estatal a cumplir los acuerdos tomados por el subdirector general del DIF Estatal, Humberto Ávila, de hacer entrega de apoyos alimentarios a toda la población y de que avisaría sobre fechas y sedes.

Martínez Coronilla denunció que la dependencia no ha cumplido con los compromisos que se habían pactado con anterioridad con los integrantes de esta agrupación social, por ello decidieron salir a protestar.

“Humberto Ávila se comprometió a hacernos saber de las fechas de entrega, para que se pudiera avisar a las familias que están más alejadas y ellos puedan asistir para recibir esos apoyos, pero nos enteramos por otro lado, que ya están repartiendo despensas en la zona indígena pero a pequeños grupos ajenos al Movimiento Antorchista, seguramente les están repartiendo nada más a su gente y eso no está bien, puedo asegurar de que muchas familias que viven lejos de las comunidades grandes, no se están a enterando de esas entregas, por lo tanto se quedan sin alguna despensa que mucha falta que hace en todo el municipio” denunció el dirigente estatal.

Aclaró que “la organización no pide los apoyos para entregarlos nosotros, ni los queremos para los líderes, ni tampoco los pedimos solo para los que militan en nuestra organización, lo que queremos es que sea para todos los que necesitan de manera urgente estos apoyos.”

Luego de tres horas de mitin y al no obtener una respuesta positiva de los funcionarios de la dependencia, la manifestación se retiró prometiendo que el día de mañana volverían para quedarse en plantón en las inmediaciones del DIF Estatal.