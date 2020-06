CIUDAD DE MÉXICO.- La paternidad tiene diferentes matices y la industria del entretenimiento es un espejo de ello. Los cantantes Ricky Martin y Miguel Bosé, y los actores Brad Pitt, Marcus Ornellas y Rubén Sanz viven esta faceta desde perspectivas diversas que vienen a colación en una celebración atípica del Día del Padre, debido al confinamiento ante el covid-19.

PAPÁ SOLTERO

El cantautor español Miguel Bosé también optó por el vientre de alquiler y conformó una familia de dos hijos propios, los gemelos Diego y Tadeo, con dos más, Ivo y Telmo, de su ex pareja durante 26 años, Nacho Palau, quien actualmente pugna en los juzgados una demanda de doble filiación. Es así que Bosé es ahora padre soltero y tiene consigo sólo a sus dos hijos biológicos.

En una entrevista en 2017 a La Opinión, el cantante de Amante bandido destacó que la paternidad lo cambió por completo.

“Cuando yo era joven y libre vivía muy al día mi vida y no me planteaba nada más; me preocupaba simplemente por lo que pasaba ese día. Cuando nacieron mis hijos y la pasaba tan mal dejándolos en Europa, cuando yo me tenía que ir por largos periodos a América, tomé la decisión de cambiar de vida, cambiar de ubicación, cambiar de sistema”, relató entonces el compositor de 64 años, quien dedica ahora mayor tiempo a sus pequeños.

PADRE PROTECTOR

El cantante Ricky Martin es padre de dos gemelos, Matteo y Valentino (2008), la pequeña Lucía (2018) y Renn (2019), todos de vientre subrogado y cuya paternidad comparte con su esposo, el artista sirio Jwan Yosef, con quien se casó en 2017.

Sin embargo, el puertorriqueño reveló en una entrevista para el programa de Facebook El break de las 7, conducido por Chiquinquirá Delgado, que la paternidad es complicada y que incluso, la sobreprotección que dio a su única hija Lucía, cuando recién llegó a casa, le causó conflictos con su esposo.

“No dejé que nadie la tocara por meses. Tuve problemas con mi esposo porque él me decía ‘déjame cambiarla’ y yo decía ‘no, la voy a cambiar yo’. Es muy diferente, dos papás, con dos varones

“Las figuras maternas las tengo, están aquí (dentro de él), mi madre está aquí, mi hermana, mis amigas. Tengo quien me ayuda a criar a mis hijos que es Rosanel y ahora Mónica, que son mujeres maravillosas que están dándole información súper sólida a mis hijos, soy muy afortunado”, destacó el cantante de 48 años de edad.

Aunque gran parte de su vida personal la mantiene en privado, ha aprendido a revelar en sus redes algunas escenas cotidianas con su familia.

DIVORCIADO Y CON SEIS HIJOS

El actor Brad Pitt es padre de seis hijos y comparte la custodia de ellos con su exesposa Angelina Jolie.

Sus hijos son de nacionalidades diversas: Maddox (Camboya, 2001), Zahara (Etiopía, 2005) y Pax (Vietnam, 2003) fueron adoptados, mientras que Shiloh/John (Namibia, 2006), así como los mellizos Knox y Vivienne (Francia, 2008) son sus hijos biológicos.

Pitt tiene clara la sombra que proyecta sobre sus hijos al ser una figura mediática. Así lo dijo a la revista Life and Style en 2019, en su visita a México.

“Sólo quiero que sean libres, que no sientan presión por ninguno de mis logros, que exploren ellos mismos, que se sientan libres en ese sentido. Desafortunadamente, se les ve por quienes son sus padres, un poco más de lo normal que cualquier otro niño, pero también me siento bien al respecto, porque el instinto de un chico cuando está dejando el nido es rebelarse contra sus padres, sin importar quiénes sean ellos, es parte de dejar el nido”, dijo Pitt, de quien trascendió que está distanciado de sus hijos adoptivos, sobre todo del mayor, Maddox.

AFÍN A LAS REDES

La paternidad actual se enfrenta también a la exposición en las redes sociales y al cúmulo de información que existe en internet, tanto positiva como negativa, para las nuevas generaciones.

Marcus Ornellas, actor brasileño y uno de los protagonistas de la actual versión de Rubí en México, que encabeza Camila Sodi, comparte momentos familiares en las redes sociales, tanto con su pareja, la actriz Ariadne Díaz, como con su hijo Diego (2016). Así lo dijo a Excélsior en entrevista telefónica.

“Cuando nació sí era un poco reticente a mostrarlo (a su hijo) en las redes, pero ya después nos dimos cuenta que incluso a él le gustaba. Sinceramente sí me preocupo por eso, se cumple eso de la ley de la atracción y pueden pasar cosas malas.

“No es confiarse y la verdad es que eso no va a pasar. Hay gente, muy respetable, que no comparte mostrar a sus hijos en las redes, pero para nosotros no lo es. Diego es un niño especial, hermoso, inteligente y feliz”, dijo Marcus Ornellas.

DEBUT PATERNAL

Su compañero en Rubí, el español Rubén Sanz, debutó como padre en la pandemia de covid-19 y anunció la llegada de su hijo Leo en redes sociales el 12 de marzo pasado en México, un día después de su nacimiento.

“Nuestra profesión es muy volátil, nadie sabe lo que vas a hacer, pues te puede ir este año de maravilla y el siguiente no hacer nada. Esa frase que antes podía decir: ‘ya me buscaré la vida de alguna manera’, ahora te encoje el estómago, porque tienes una boquita que alimentar y lo que más me ha impactado es sentir la fragilidad del bebito, que depende de ti. Es mi primer Día del Padre, así que voy descubriendo todo”, concluyó.