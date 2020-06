Tlaxcala, Tlaxcala. Bajo la consigna “ya basta de mentiras huecas”, 150 antorchistas tlaxcaltecas protestaron contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien se reunió con el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez en la zona militar.

Los manifestantes se concentraron frente al palacio de Gobierno y denunciaron que AMLO ha ignorado la solicitud de apoyo alimentario para miles de tlaxcaltecas que no tienen ingresos y que fueron despedidos de sus trabajos debido al freno económico por el Coronavirus.

En lo que va del año se han perdido mil 500 empleos formales en Tlaxcala, de acuerdo con el reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Es por ello que una comisión de antorchistas protestó públicamente para decirle a Andrés Manuel López Obrador que “no estamos de acuerdo con su política” y para exigirle un plan económico que genere empleos para los tlaxcaltecas.

“Para los pobres no hay otra salida. Si los pobres no luchamos, nadie va a luchar por nosotros. Aquí estamos los antorchistas, que somos gente trabajadora, gente de esfuerzo, pero, sobre todo, gente de lucha que busca un mejor futuro para todos los mexicanos, por eso ahora estamos exigiendo al gobierno que actúe y ayude a los humildes del país”, dijo Orlando Isidro Ramos, líder de la organización en el estado.

No obstante, AMLO ignoró la protesta y decidió no responder a las demandas de los tlaxcaltecas humides. Esa ha sido su política desde antes de iniciar su mandato presidencial. La promesa de “primero los pobres” se quedó como una frase campañera, porque en la realidad no hay ningún apoyo para los humiles de México, denunciaron los antorchistas.