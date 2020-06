Durango, Dgo.- “El presidente de la república debe ser sensible a las necesidades de la población más vulnerable y hacer caso a su demanda de apoyo en alimentos gratuitos o apoyos económicos -además de los que entrega en los programas sociales-, para quela gente más humilde pueda soportar la pandemia; de lo contrario, se verán obligados a salir a trabajar y, por tanto, correrán riesgo de perder la vida por contagio de Covid-19”. Así lo manifestó el presidente municipal de Chimalhuacán, Estado de México, Jesús Tolentino Román Bojórquez.

Román Bojórquez manifestó que pese a que la cuarentena “cansa y es desesperante” para las familias que se han quedado sin sustento porque han perdido su trabajo en la Ciudad de México o porque los negocios han tenido que ser cerrados, no hay condiciones para dejar el confinamiento y regresar a “la nueva normalidad porque nos encontrarnos en el punto más alto de contagiados y de fallecidos, no hay condiciones para abrir esta cuarentena porque esto podría provocar un aumento dramático del número de muertos en el país”.

Los epidemiólogos, apuntó el alcalde de extracción antorchista, han informado que las condiciones para volver a la normalidad podrán suceder a partir del 20 de junio “y hay otros que se van hasta el 1 de julio o incluso hasta la tercer semana de julio, dependiendo de cómo se comporte la pandemia”, dijo.

Por eso, insistió, en que “en una postura responsable, conocedor de la situación que están viviendo los mexicanos y, en particular, el pueblo de Chimalhuacán, yo le pido a los mexicanos que seamos sensatos, que si ya aguantamos un largo periodo de dos meses de confinamiento, no echemos a perder este esfuerzo tan importante que se ha realizado, por la prisa o aun por la exigencia de trabajar”.

Informó que en el municipio de Chimalhuacán, el Ayuntamiento repartió más de 220 mil paquetes alimentarios y que van a seguir distribuyéndolos para auxiliar a las familias más vulnerables y que no tienen qué comer. “Yo sé que no es suficiente, pero estamos haciendo lo más que podemos porque no hemos tenido apoyo del gobierno del Estado de México ni de la Federación”.

En ese sentido, apuntó, es lamentable que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, no haya dado ni un gramo de frijol para alimentar a la gente más pobre del país, entre las que se encuentras las familias de Chimalhuacán, “como lo estuve demandando, a lo largo de estos 60 días de confinamiento”. Sin embargo, agregó, “habremos de mantenernos en nuestra exigencia, y después, cuando la pandemia termine, continuaremos nuestra lucha y exigencia para que el presidente de la República destine no solo alimentos, sino también recursos directos para reactivar la economía, para ayudar a los pequeños negocios que cerraron y que no sean a crédito, sino que sean directamente subsidio para los pequeños y medianos comerciantes de Chimalhuacán, algunos industriales con tal de que la economía se reactive”.

Román Bojórquez hizo un llamado a la sensatez para que “no caigamos en la provocación del presidente que ya anda de gira por el sureste del país y que con su postura está invitando a que la gente salga masivamente a las calles”.

Esa actitud, señaló, puede incrementar dramáticamente el número de muertos, “en nuestro municipio y en el país. Por eso, mi llamado respetuoso es a continuar dentro de las casas, y si algún mexicano o chimalhuacano tiene que salir porque su trabajo es esencial, “que lo haga tomando las medidas de sana distancia, que exija a sus patrones y a quienes lo han empleado, que le den todas las condiciones para la sana distancia, para disponer de gel, de cubrebocas, de mascarillas, y si no se los otorgan, que salgan a las calles a protestar como le han hecho los médicos y las enfermeras del IMSS”, concluyó.