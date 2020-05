Niños y niñas mexicanas mandaron al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, 3 mil 520 videos con preguntas y dibujos sobre COVID-19.

En una conferencia especial por el Día del Niño y de la Niña, los menores preguntaron al funcionario de Salud sobre cómo se transmite el coronavirus, también expresaron que se sienten tristes.

Victoria, 8 años

-¿Por qué se llama coronavirus?

LG: El virus tiene piquitos que parecen coronas como las que usan los monarcas y por eso se llama coronavirus.

Guillermo Alexander, 10 años

-¿Por qué el coronavirus es más mortal que otros?

LG: Este tipo de enfermedades nuevas estaban en el reino animal y ahí vivían tranquilamente, los virus se acostumbraron a los animales, pero un buen día empezamos a acercar a los animales a nosotros y eso hace que estos virus empiecen a afectar a los humanos y nos causen enfermedades nuevas que no conocemos y los organismos de los seres humanos no están adaptados para resistirlos.

En algún momento ya nos adaptaremos y ya no nos va a causar una enfermedad tan grave.

Mariana, 11 años

-¿Por qué utilizamos el método centinela y para qué sirve?

LG: El método centinela es un mecanismo para vigilar en dónde está circulando el virus y a qué tipo de personas afecta. Para poder entender por dónde va el virus y qué tan importante es la epidemia no tenemos que identificar a todas las personas y tenemos un método más eficiente, en donde con un pequeño grupo de hospitales y clínicas podemos investigar para dónde va el virus y ver si la epidemia va para arriba o para abajo.

Alexandra, 6 años

-¿El coronavirus se va a resolver en cuánto tiempo? Es que en mayo 8 es mi cumpleaños. entonces quiero hacer una fiesta con mis amigos.

LG: Todavía nos faltan varias semanas, ahorita vamos a ir subiendo la epidemia por lo menos hasta mitad de mayo. No te puedo garantizar que tu cumpleaños lo puedas festejar con tus amigas, pero como ya tenemos los medios electrónicos puedes hacer una videofiesta.

Cuánto va a durar, no lo sabemos a ciencia cierta, esta una enfermedad nueva. Si nos quedamos en casa, nos mantenemos a sana distancia, además nos lavamos las manos, vamos a lograr que la epidemia se controle. Lo que sí es que en junio ya estemos casi de salida por lo menos de esta primera oleada, no sabemos si van a haber otras oleadas en el otoño y en el invierno.

Por lo pronto, te felicito por tu cumpleaños y disfrútalo mucho.

Sofía

-¿A los gatitos les puede dar COVID-19?

LG: No se ha demostrado que el virus se propague a las mascotas, pero ha pasado con otros virus.

Santiago

Niño que es sordo pregunta: ¿si me contagio de coronavirus y me llevan la hospital, yo he visto que los doctores y enfermeras usan cubrebocas, cómo se comunicarían conmigo?

LG: Tú tienes todos los derechos de ser atenido de forma ideal. Que tú hables el lenguaje de señas no debe ser un obstáculo, si el cubrebocas es un obstáculo, médicos y enfermeras tienen que buscar la manera de hacerse entender, puede ser que le pidan ayuda a tu papá o mamá o pueden apartarse un poco y hablar para que tú los entiendas.

César

-¿Qué pasa con las personas que no se vacunan?

LG: Esas creencias pueden estar basadas en que no hay una información amplia y completa, por eso la promoción de la salud ayuda a que las personas conozcan de los beneficios de estas.

Daniela

-¿Si el jabón mata el coronavirus por qué no hacen vacunas de jabón?

LG: El jabón mata el coronavirus, sí y por eso hay que lavarnos las manos continuamente porque el coronavirus es muy fácil que se quede en las películas de grasa o líquido que tenemos en las manos.

Las vacunas no se pueden hacer de cualquier cosa, las vacunas se ponen inyectadas, algunas pocas son tomadas, las vacunas se hacen de virus atarantados, muertos, pero no se hacen de jabón.

Zulma

-Como niña con diabetes tipo 1, ¿aún estoy en riesgo por coronavirus?

LG: Las niñas y niños, jóvenes y adultos con diabetes tipo uno están en el mismo riesgo de contagiarse con COVID. Cuídate mucho, que no te visiten hasta que pase esta primera ola de esta epidemia.

Dany, 11 años

-Tengo 11 años y tengo homifilia, he estado en casa, comer saludablemente y hacer ejercicio. ¿Qué tenemos que hacer para evitar un segundo brote? Ayer estaba hablando usted con problema de coagulación y la tercera es que se puede hacer con las personas que tienen que ir a recoger sus medicamentos.

LG: No podemos evitar que haya un segundo brote. Sobre la hemofilia no son un elemento adicional de riesgo de infección de COVID, pero por la hemofilia no tienes un peligro adicional. Pero si vas a un hospital sí tienes un riesgo de contagio. En el seguro, IMSS, ISSSTE, Pemex se ha buscado que se puedan enviar los medicamentos a casa para que no tengas que ir por ellos.

Sofía

-¿Cómo mejorar mis defensas para no enfermarme de COVID-19?. Los héroes de este día no llevan capa pero lo que llevan es bata.

LG: Nuestras defensas producen anticuerpos que sirven para limitar o combatir a los agentes infecciosos, en este caso, el COVID, y esto depende de la alimentación. Un niño o niña, la mejor manera que puede contribuir a mantener su sistema sano, es alimentándose correctamente.

En México sufrimos una mala alimentación dominada por productos de baja calidad que tienen mucha grasa y azúcar, los niños deben consumir espinacas, acelgas, proteínas y grasas de buena calidad.

Jorge, 8 años

-¿El virus puede mutar? Quiero ser epidemiólogo.

LG: El virus que se llama SARS-CoV-2 sí puede mutar, no es tan mutable como otros virus, uno de los virus más mutables es la influenza. En el caso de COVID estas mutaciones pueden infectar a personas que ya se habían infectado, pero no se ha demostrado que ocurra tan rápidamente.

Alejandro

-¿Qué podemos hacer los adolescentes en esta temporada que están siendo violentados?

LG: Los jóvenes pueden ayudar a propagar información correcta a sus amiguitos, a sus familiares, ayudar a los adultos mayores que viven en casa.

Clara

-¿Cómo vamos a respetar a Susana Distancia si muchos salones son muy pequeños?

LG: Lo que hemos pensado y esto lo hemos platicado con el secretario de Educación Pública es disminuir la cantidad de niños y niñas que están en cada salón y vamos a incorporar la detección de síntomas desde la casa, y el lavado de manos. Niños y niñas deben expresar que tienen síntomas y esto va a permitir que se ponga en buen resguardo el niño o niña que pueda estar enfermo o enferma.

Isabela

-¿Alguna persona ha sido inmune?

LG: Pensamos que sí crea inmunidad, pero ya se está investigando si va a causar defensas, protección y si es permanente.

Yusep

-¿Qué enseñanza nos va a dejar este coronavirus?

LG: El mundo puede aprender que tenemos que logar una sociedad más justa para que todos tengamos los recursos para alimentarnos, para la salud, para un vivienda digna, que tengamos un sistema de salud fuerte, esto va a depender de la voluntad de los gobiernos. También, que debemos estar bien preparados, tener nuestras brigadas de salud pública.

Desde que se es niño se aprenden las mejores prácticas de cuidado y de ayudar a otros, eso les debe dejar a los niños ser más amables, mejores como personas y como sociedad.

-¿Por qué las personas de mayor edad son más vulnerables?

LG: Así como la piel se nos va arrugando, en una infección respiratoria, los pulmones se pueden ver afectados. Si alguien tiene sobre peso o enfermedades crónicas puede llevarnos a tener menos defensas.

Isabela y Maximiliano

-Cuando ya podamos salir de casa cómo vamos a saber si no quedó un infectado, qué tal si quedó un infectado y todo vuelve a empezar .

LG: El coronavirus puede seguir ahí por varios años, no sabemos cuántos, si va a regresar. Cuando reabramos los cines, teatros, tenemos que hacerlo con precaución. Si tenemos algún malestar, atenderlo oportunamente.

-¿Cómo puedo desinfectar monedas y billetes?

LG: Podrían ser un mecanismo de transmisión, pero poco eficiente, no debemos preocuparnos por desinfectar cada uno de los objetos. La sanitización de los objetos que uno toca puede hacerse pero no a cada minuto, por ejemplo, este micrófono lo van a desinfectar cuando acabe, pero no se tiene que desinfectar a cada rato.

-¿Por qué el coronavirus se mete a tus células?

LG: Los virus no son seres vivientes, necesitan las células, se pegan a las células y entran por una puertita y se mete a la fábrica de las células y puede hacer más y más virus y se empieza a propagar.

Jael Alexis

-¿Si se me acercan o me muerden los murciélagos me puede dar coronavirus?

LG: Hay que tener preocupación con los murciélagos, pero no quiere decir que hay que ir a eliminarlos, son seres vivos y hay que respetarlos.

Al final la serie de preguntas, López-Gatell pidió respetar y escuchar a los niños.