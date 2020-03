Marcelo Ebrard, canciller de México.YouTube Gobierno de México.

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, explicó este jueves sobre la conversación virtual del Grupo de los 20 (G20) en la que participó México que los países deben tener un compromiso común frente a la pandemia de COVID-19 pues es “ahora o nunca”.

“Compromiso común. Se tiene que ver en las próximas horas o en los próximos días. Y también si no se da tendremos que decirlo, porque es ahora o nunca, no podemos pensar que haya un orden mejor en el ámbito global si hoy no podemos con esta pandemia, y si no hay solidaridad hoy. Hay que exigirlo”, comentó el canciller.

Sobre la reunión virtual, Ebrard comentó que en ella se planteó que se tiene que cambiar la tendencia de especulación y acaparamiento para garantizar el acceso de todos los países a medicamentos y equipos médicos.

“Se requiere la intervención inmediata de los jefes de Estado para que no ocurra lo que estamos viendo ya en todo el mundo frente a la pandemia. Esto es lo más valioso de la conversación, vamos a ver si cumplen todos, pero por lo pronto se acordó frenar este proceso”, comentó el canciller.

La segunda cuestión puesta sobre la mesa en la reunión virtual del G20 fue sobre el acceso a las vacunas cuando estas estén listas. De acuerdo con el canciller, un jefe de Estado (no especificó quién) dijo que la vacuna podría tardar hasta un año “o tal vez menos”.

El tercer tema fue qué hacer con la economía ante el daño que medidas como el cierre de negocios y el aislameinto social ha causado.

“En materia económica, de empleo, en bienestar. Va a ser inmenso, muy grande y muy desigual. ¿A quién va a afectar más? A los más pobres, a los trabajadores, a los que no tienen ahorros, recursos, no es algo que se vaya a dar en un nivel teórico, está pasando todos los días, hay gente que no tiene empleo hoy”, abundó.

Destacó que el presidente Andrés Manuel López Obrador djo a otros jefes de Estado que los países deben ver por los más pobres y que debe actuarse ya.