CIUDAD DE MÉXICO.- El delantero paraguayo, Carlos González ha marcado 26 goles en cuatro temporadas como jugador de los Pumas. Sus números lo sitúan como uno de los referentes del actual plantel auriazul y él se siente como tal.

Claro que sí, creo que desde que he llegado lo he hecho, lo he demostrado (ser un referente)”, declaró.

Tres de sus 26 goles con el cuadro universitario los metió contra el América, equipo al que volverán a enfrentar este viernes en duelo correspondiente a la jornada nueve de la Liga MX.

A dos días de dicho encuentro, González reconoció que espera volver a ser “el principal protagonista” del llamado Clásico Capitalino.

Yo he tenido la suerte de marcarles y es una cosa que sí me gusta. Es una linda oportunidad de nuevo, obviamente de impulsar al equipo y en lo personal me va a venir muy bien. Son partidos que todos los están viendo y de alguna manera uno quiere ser el principal protagonista”, afirmó el atacante guaraní.

Estos son los partidos en que hay que aparecer”, añadió.

González ha convertido tres anotaciones en los ocho partidos que ha disputado esta temporada. Mientras tanto, su equipo llegará al choque contra los americanistas como el quinto lugar de la clasificación con 14 puntos.

Felinos y emplumados se medirán este viernes por la noche en el Estadio Olímpico Universitario.