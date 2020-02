CIUDAD DE MÉXICO.- Feliz, emocionado y muy ilusionado fue como se mostró al delantero de Tigres, Julián Quiñones, quien el pasado fin de semana volvió a disputar minutos con el cuadro felino en la victoria 3-0 ante Chivas luego de casi diez meses sin actividad.

El colombiano fue sincero y comparó este retorno como si fuese un debut; incluso, dijo, había llegado al insomnio, pues estaba muy ansioso de poder pisar de nuevo el rectángulo verde. Indicó también que sus compañeros de equipo le han ayudado para retomar el nivel que lo llevó a la titularidad.

Feliz de poder estar con el equipo, a volver estar en las canchas, para mí es como poder debutar. Un día antes no podía dormir, estaba nervioso por mi regreso, porque ya era mucho tiempo fuera”, señaló Quiñones, quien se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y tuvo que ser operado. “Todos sabemos que este tipo de lesiones son muy difíciles… es difícil retomar el nivel que uno tenía, pero mis compañeros me están dando el apoyo, me están acogiendo otra vez como si estuviera llegando de nuevo a la institución. (Francisco) Meza, quien ya había pasado por ese tipo de lesiones me daba consejos, ahorita regresé de la mejor forma”.

La última vez que Julián pudo ver acción fue en la victoria 3-0 ante Lobos BUAP del torneo Clausura 2019, en aquella ocasión el cafetalero salió de cambio por la lesión que puso su carrera en un predicamento.

Me ha servido mucho para pensar, para saber a que tipo de jugadas voy y a qué voy. A valorar que éste es un equipo grande y toca dar siempre lo mejor de sí para estar aquí”, agregó.

Quiñones disputó apenas 13 minutos ante las Chivas: ingresó al 79’.