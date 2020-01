CIUDAD DE MÉXICO.- Javier Chicharito Hernández describió cómo se dio su salida del Sevilla, su vida en España, todo lo que le rodea al tomar la decisión de mudarse, la vida que le espera en Los Ángeles con el Galaxy y, sobre todo, su felicidad porque seguirá jugando al futbol.

“Es el último paso, nos mudamos para dejar la vida que ya no quiero para ir por la que sí. Estoy feliz porque seguiré jugando al futbol”, dijo entre lágrimas el mexicano en el Vlog Naked Humans.

Durante la filmación del vlog, el tapatío tuvo un diálogo con sus papás para comentarles cómo se sentía momentos previos de firmar con el cuadro angelino.

“Todo está perfecto (apá) y es el principio de empezar a retirarme. Estoy diciéndole adiós a una carrera que trabajamos mucho, vamos a darle el lado positivo, va a ser increíble pa’. Como quieran o no, nos estamos retirando del sueño europeo, estoy bien, es difícil, mi papá me va a entender. Estoy feliz, estoy encantado, es lo que quiero, es parte de ir por la vida que quiero, hay otras cosas que no estoy dispuesto a pagar por querer competir porque no están al alcance de mis manos”, mencionó.

Por su parte, Javier Hernández dio consejos a su hijo, a aquel ‘Chicharito’ que adquirió experiencia en sus 10 años en el futbol europeo.

“Llegaste a una edad, donde ahorita lo más importante es que disfrutes. Uno iba por triunfos cuando sé es joven, buscas seguir estando arriba, pero en el futbol es así, no todo el tiempo, vamos a estar en esa misma línea, tenemos altas y bajas en la carrera, ahorita estás en una etapa muy bonita de tu vida, tienes mucha experiencia. Hay que darle gracias a Dios por esos 10 años, son 10 años de logros”, mencionó.

El hoy jugador del Galaxy señalaba que eso era lo que le generaba llanto, el decirle adiós, pero subrayó que “lo único que quiero es jugar”.

CON CARLOS VELA, SERÁ INCREÍBLE

El máximo goleador histórico de la Selección Mexicana espera divertirse con Carlos Vela, aunque juega en el equipo rival.

“Vamos a divertirnos mucho juntos (Carlos Vela). Nos vamos a ver seguido porque nos caemos bien. Es un muy buen amigo mío. Tiene un bebé, se la vive escribiéndome, nos reímos. Me promueve de la mejor manera. Va a ser increíble. Juega en el equipo rival, fue el mejor jugador de la temporada pasada”, destacó.

SU ENTORNO EN SEVILLA

Javier Hernández recordó como el Sevilla fue al West Ham con mucho que ofrecer, la forma en que se dio su fichaje, lo que tuvo que sacrificar y el entorno de su salida del cuadro español.

“La cosa es que ellos realmente no creen en mí, de esta forma. Ni siquiera hablo de futbol. Ellos no lo saben, ellos realmente no creen en mí. Si me voy, es algo genial. Si me quedo, también. Hay pros y contras, pero ambas decisiones son buenas.

Y mi equipo está contactando a otros equipos para obtener algo y luego vienen conmigo

Para venir a Sevilla hubo muchas complicaciones, mudar a mi familia, mudar a mi bebé de tres meses, cortar demasiado mi salario. Que hasta ellos me lo reconocieron y llegar a un país que fue complicado a nivel familiar, ella no habla el idioma, no es tan evolucionado como Londres y hay cosas que no podemos ajustarnos. Ese es el costo. Los pros es que el equipo que llegué es fantástico, Triple A”, recordó el ariete mexicano.