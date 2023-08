En México desaparecen en promedio 27 personas cada día. Las autoridades reconocen que hay más de 100.000 personas desaparecidas desde el inicio de la llamada guerra contra el narco emprendida por el expresidente Felipe Calderón, en 2006. Se trata de una crisis humanitaria atizada por grupos del crimen organizado y, en muchos casos, funcionarios coludidos. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha podido frenar la epidemia de violencia. Las cifras de desapariciones crecen. También campean las fosas clandestinas. Esta Administración acumula ya más personas desaparecidas que cualquiera de las anteriores. En ese contexto, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana, ha presentado su renuncia al cargo con carácter de irrevocable. Su dimisión ha causado, más que sorpresa, pesar. La hoy exfuncionaria, una reconocida abogada, no ha revelado sus motivos, pero en el trasfondo está una reciente andanada de cuestionamientos de parte del presidente a su labor técnica. Este jueves, en su conferencia matutina, López Obrador ha afirmado que la búsqueda de los desaparecidos no depende de una persona.

Quintana anunció su renuncia mediante una carta publicada en su cuenta de X al filo de la medianoche del miércoles. En el texto refirió sucintamente que dimitía “en virtud de los contextos actuales”, una expresión que podría resultar críptica. Pero no para los buenos entendedores. López Obrador es uno de ellos. Este jueves, los periodistas cuestionaron al presidente por la salida de Quintana. “¿A qué se refiere Karla Quintana cuando dice ‘el contexto actual’?”; le preguntaron. “Puede ser por el censo, o la búsqueda que se está llevando a cabo por todos lados, y que está participando mucha gente”, ha dicho el mandatario.

A principios de agosto, en otra de sus conferencias mañaneras, López Obrador mostró su inconformidad con el conteo de las desapariciones e instruyó un nuevo “censo”, esta vez, a cargo de los servidores de la nación, funcionarios pertenecientes a la Secretaría de Bienestar encargados, fundamentalmente, de visitar casa por casa para sumar a más personas a los programas sociales del Gobierno. “A nosotros nos llamaba la atención que había más desaparecidos en el Gobierno nuestro que en todo el tiempo de los anteriores gobiernos. ¡Imagínense, nos comparaban y teníamos más desaparecidos que en la época de la guerra de Calderón! Y lo estaban usando nuestros adversarios. Ya ven que esos están al acecho y no les importa lucrar con el dolor ajeno, son tiempos de zopilotes”, dijo el presidente.

El nuevo censo se realiza casa por casa y en él también colaboran los gobiernos de los Estados —la mayoría controlados por Morena—. López Obrador dijo en su momento que el nuevo conteo estaría terminado en tres meses, pero que ya conocía avances y que podía decirse que había una reducción en la cifra de desapariciones. Según el mandatario, en las visitas domiciliarias, se ha descubierto que muchas personas que siguen en el registro de desaparecidos ya están con sus familias, sin que se hayan hecho las actualizaciones de cifras.

Quintana no hizo referencia al nuevo censo en su carta de renuncia, pero ha dicho que “los retos en relación con la desaparición de personas permanecen”. “El esfuerzo del Estado mexicano debe seguir dirigiéndose a una política integral de prevención, búsqueda y combate a la impunidad, con la finalidad de garantizar los derechos a la verdad y a la justicia de las personas desaparecidas, sus familias y la sociedad toda”, ha escrito Quintana como última recomendación. La exfuncionaria ha agregado que durante los más de cuatro años que estuvo en el cargo se construyeron “los cimientos de un sistema y una política pública en materia de búsqueda de personas desaparecidas y de identificación humana”, con la colaboración de familias, funcionarios y científicos.

Según las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, citadas por la organización A dónde van los desaparecidos, durante el sexenio de Calderón (2006-2012) hubo 26.000 desapariciones; en el de Enrique Peña Nieto (2012-2018), más de 34.000; en el de López Obrador, al cierre de 2022, iban 37.600, sin contar que a su Administración le quedaban aún dos años para concluir.

López Obrador ha afirmado este jueves que en su Administración se ha avanzado mucho en la búsqueda de desaparecidos, “como nunca se ha hecho”. “Y se va a seguir avanzando. Nada más que ella [Quintana] decide renunciar y se le aceptó y se le reconoció su participación en varios años que estuvo a cargo de esta búsqueda. Estamos avanzando en la búsqueda, y no depende de una compañera, por responsable, eficaz y comprometida que sea, depende de todos, y somos muchos los que estamos trabajando en esto”, ha añadido. “Se respeta a quien ya cerró un ciclo o no está de acuerdo con una estrategia que se está llevando a cabo, es hasta honesto decir renuncio”.