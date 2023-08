Una evaluación preliminar de la inteligencia estadounidense ha descubierto que el accidente aéreo que se presume mató al líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin, fue causado intencionalmente por una explosión, según funcionarios estadounidenses y occidentales.

Uno de los funcionarios, que no estaba autorizado a hacer comentarios y habló bajo condición de anonimato, dijo que la explosión coincidía con la “larga historia del presidente ruso Vladimir Putin de intentar silenciar a sus críticos”.

Los funcionarios no ofrecieron ningún detalle sobre qué causó la explosión que se cree que mató a Prigozhin y a varios de sus lugartenientes para vengar un motín que desafió la autoridad del líder ruso.

Los detalles de la evaluación de Estados Unidos salieron a la luz cuando Putin expresó el jueves sus condolencias a las familias de quienes, según se informó, estaban a bordo del avión y se refirió a “errores graves”.

El jefe mercenario ruso Yevgeny Prigozhin y algunos de sus principales lugartenientes fueron dados por muertos en un accidente aéreo que fue ampliamente visto como un asesinato para vengar un motín que desafió al presidente Vladimir Putin.



¿Qué integrantes del Grupo Wagner viajaban en el avión que se estrelló?

El fundador de la compañía militar Wagner y otros seis pasajeros viajaban en un avión privado que se estrelló el miércoles poco después de despegar de Moscú con una tripulación de tres personas, según la autoridad de aviación civil de Rusia. Los equipos de rescate encontraron 10 cadáveres, entre los que se encontraba Prigozhin.

El accidente es el golpe más grave que el grupo haya sufrido jamás para sus dirigentes. En el manifiesto de pasajeros figuraban Prigozhin y su segundo al mando, que bautizó al grupo con su nombre de guerra, así como el jefe de logística de Wagner, un combatiente herido por los ataques aéreos estadounidenses en Siria y al menos un posible guardaespaldas.

No estaba claro por qué varios miembros de alto rango de Wagner, incluidos altos líderes que normalmente son extremadamente cuidadosos con su seguridad, estaban en el mismo vuelo. Se desconocía el motivo de su viaje conjunto a San Petersburgo.

En total, entre los demás pasajeros se encontraban seis de los lugartenientes de Prigozhin, junto con los tres miembros de la tripulación de vuelo.

En la sede de Wagner en San Petersburgo, se encendieron luces en forma de una gran cruz y los partidarios de Prigozhin construyeron un monumento improvisado este jueves, apilando flores rojas y blancas afuera del edificio junto con banderas y velas de la empresa.

En sus primeros comentarios sobre el accidente, Putin dijo que los pasajeros habían “hecho una contribución significativa” a los combates en Ucrania.

“Recordamos esto, lo sabemos y no lo olvidaremos”, dijo el presidente en una entrevista televisada con el líder instalado por Rusia de la región parcialmente ocupada de Donetsk en Ucrania, Denis Pushilin.

Putin recordó que conocía a Prigozhin desde principios de la década de 1990 y lo describió como “un hombre con un destino difícil” que había “cometido graves errores en la vida y logró los resultados que necesitaba, tanto para sí mismo como cuando le pregunté al respecto por la causa común, como en estos últimos meses. Era un hombre talentoso, un hombre de negocios talentoso”.

Los medios estatales rusos no han cubierto extensamente el accidente, sino que se han centrado en los comentarios de Putin en la cumbre de los BRICS en Johannesburgo a través de un enlace de vídeo y en la invasión rusa de Ucrania.



Dudas sobre la muerte de Prigozhin

La policía acordonó el campo donde se estrelló el avión en Kuzhenkino, a unos 300 kilómetros al noroeste de Moscú, mientras los investigadores estudiaban los restos. Los vehículos se llevaron los cuerpos.

Varios canales de redes sociales rusos informaron que los cuerpos fueron quemados o desfigurados hasta quedar irreconocibles y que sería necesario identificarlos mediante ADN. Los informes fueron recogidos por medios rusos independientes, pero The Associated Press no pudo confirmarlos de forma independiente.

Los partidarios de Prigozhin afirmaron en los canales de aplicaciones de mensajería pro-Wagner que el avión fue derribado deliberadamente, e incluso sugirieron que podría haber sido alcanzado por un misil o haber sido objetivo de una bomba a bordo. Esas afirmaciones no pudieron verificarse de forma independiente.

Sergei Mironov, líder del partido pro-Kremlin Rusia Justa y ex presidente de la cámara alta del parlamento ruso, sugirió en su canal Telegram que Prigozhin había sido asesinado deliberadamente.

“Prigozhin se metió con demasiada gente en Rusia, Ucrania y Occidente”, escribió Mironov. Ahora parece que en algún momento su número de enemigos alcanzó un punto crítico”. Las autoridades rusas han dicho que la causa del accidente está bajo investigación.

Anastasia Bukharova, de 27 años, residente de Kuzhenkino, dijo que estaba caminando con sus hijos el miércoles cuando vio el avión, “y entonces ¡búm! — explotó en el cielo y comenzó a caer”. Ella dijo que tenía miedo de que golpeara las casas del pueblo y corrió con los niños, pero terminó estrellándose contra un campo. “Algo se arrancó en el aire y empezó a bajar y bajar”, añadió.

Numerosos opositores y críticos de Putin han sido asesinados o han enfermado gravemente tras aparentes intentos de asesinato, y funcionarios estadounidenses y otros occidentales esperaron durante mucho tiempo que el líder ruso persiguiera a Prigozhin, a pesar de haber prometido retirar los cargos en un acuerdo que puso fin al motín del 23 y 24 de junio.

“No es casualidad que el mundo entero mire inmediatamente al Kremlin cuando un exconfidente de Putin caído en desgracia cae repentinamente del cielo, dos meses después de que intentara un levantamiento”, afirmó la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, al tiempo que reconoció que los hechos todavía no están claros.

“Conocemos este patrón… en la Rusia de Putin: muertes y suicidios dudosos, caídas desde ventanas que, en última instancia, siguen sin explicación”, añadió.

El presidente ucraniano, Volodímyr Zelenski, también señaló con el dedo. “No tenemos nada que ver con esto. Todo el mundo entiende quién lo hace”, dijo.

Según la autoridad de aviación civil, en el manifiesto de vuelo figuraba Dmitry Utkin, considerado durante mucho tiempo el fundador de Wagner. El distintivo de llamada de Utkin era Wagner, que se convirtió en el nombre de la empresa. Era un oficial retirado de las fuerzas especiales y miembro del servicio de inteligencia militar ruso GRU y era responsable del comando y entrenamiento de combate de Wagner, según investigaciones del Dossier Center y Bellingcat.



Otros asociados importantes que figuran en el manifiesto incluían a Valery Chekalov, el cerebro de la logística de Wagner, encargado de gestionar los mercenarios y asegurar las armas, y Yevgeny Makaryan, que resultó herido mientras luchaba con Wagner en Siria.

El accidente también se produjo la misma semana en que los medios rusos informaron que el general Sergei Surovikin, un exalto comandante en Ucrania que supuestamente estaba vinculado a Prigozhin, fue destituido de su puesto como comandante de la fuerza aérea rusa.

Prigozhin fue durante mucho tiempo franco y crítico con la forma en que los generales rusos libraban la guerra en Ucrania, donde sus mercenarios eran algunos de los luchadores más feroces del Kremlin. Durante mucho tiempo, Putin pareció contento con permitir tales luchas internas, y Prigozhin parecía tener una libertad inusual para decir lo que pensaba.

Pero la breve revuelta de Prigozhin elevó la apuesta. Sus mercenarios arrasaron la ciudad de Rostov del Don, en el sur de Rusia, y capturaron el cuartel general militar allí sin disparar un solo tiro. Luego se dirigieron hasta unos 200 kilómetros de Moscú y derribaron varios aviones militares, matando a más de una docena de pilotos rusos.

Putin denunció primero la rebelión –el desafío más serio a su gobierno de 23 años– como “traición” y una “puñalada por la espalda”. Prometió castigar a sus perpetradores, y el mundo esperó su siguiente paso, particularmente porque Prigozhin había cuestionado públicamente las justificaciones del líder ruso para la guerra en Ucrania, vista como una línea roja.

Pero en lugar de eso, Putin llegó a un acuerdo que puso fin al motín a cambio de una amnistía para Prigozhin y sus mercenarios y permiso para que se mudaran a Bielorrusia. Ahora muchos sugieren que el castigo finalmente ha llegado.

“El derribo del avión ciertamente no fue una mera coincidencia”, dijo a la televisión letona Janis Sarts, directora del Centro de Excelencia de Comunicaciones Estratégicas de la OTAN.

Incluso si se confirma, es poco probable que la muerte de Prigozhin tenga un efecto en la guerra de Rusia en Ucrania. Sus fuerzas libraron algunas de las batallas más sangrientas de los últimos 18 meses, pero se retiraron del frente después de capturar la ciudad oriental de Bakhmut a finales de mayo. Después de la rebelión, los funcionarios rusos dijeron que sus combatientes sólo podrían regresar a Ucrania como parte del ejército regular.

¿Putin ordenó derribar el avión donde viajaba Prigozhin?

El Instituto para el Estudio de la Guerra argumentó que las autoridades rusas probablemente actuaron contra Prigozhin y sus principales asociados como “el paso final para eliminar a Wagner como organización independiente”.

Abbas Gallyamov, exredactor de discursos del presidente Putin y convertido en consultor político, dijo que Putin tuvo que intervenir porque, al llevar a cabo el motín y permanecer libre, Prigozhin “empujó la cara de Putin contra el frente de tierra del mundo entero”.

No castigar a Prigozhin habría ofrecido una “invitación abierta a todos los rebeldes y alborotadores potenciales”, por lo que Putin tuvo que actuar, dijo Gallyamov.

Los datos de seguimiento de vuelos revisados por The Associated Press mostraron que un avión privado utilizado anteriormente por Prigozhin despegó de Moscú el miércoles por la noche y la señal de su transpondedor desapareció minutos después.

Los videos compartidos por el canal de Telegram pro-Wagner, Gray Zone, mostraban un avión cayendo como una piedra desde una gran nube de humo, retorciéndose violentamente mientras caía, aparentemente sin una de sus alas. Una caída libre como esa suele ocurrir cuando un avión sufre daños graves, y un análisis AP cuadro por cuadro de dos videos fue consistente con algún tipo de explosión en pleno vuelo.