Juan Gabriel falleció el pasado 28 de agosto de 2016, y desde entonces todavía se mantiene en las listas de reproducción como uno de los mexicanos más escuchados en plataformas sociales como Spotify, donde tiene más de ocho millones de escuchas mensuales en promedio.

A seis años de su fallecimiento, trascendió la noticia de que saldrá un nuevo álbum que el mismo Alberto Aguilera, nombre de pila del músico, había preparado antes de morir.

Los Dúo 3 es un álbum que forma parte de una serie de duetos que ‘Juanga’ realizó con algunas de sus canciones más famosas, pero acompañado de grandes personalidades.

Los Dúo 3: Esto es lo que sabemos

Hace algunos meses se estrenó el primer sencillo póstumo de Juan Gabriel que pertenecía a su nuevo álbum; se trata de una colaboración con la Banda El Recodo De Cruz Lizárraga y La India, llamada ‘Ya’. En aquel entonces se hizo el anuncio de su álbum póstumo, sin dar más detalles.

Sin embargo, este martes se dio a conocer la portada de lo que será esta producción de Gustavo Farías, quien anteriormente trabajó en Los Dúo y Los Dúo 2, y será lanzado a través de Virgin Music.

“El álbum presenta una lista de colaboradores repleta de estrellas de varios géneros y épocas de la música que seguramente deleitará y sorprenderá a los fanáticos de Juanga”, se lee en la descripción de una publicación en Instagram.

Los Dúo 3 se estrenará el próximo 11 de noviembre de 2022, y constará de 14 colaboraciones con artistas de distintos géneros, aunque en él predomina el pop.

Lista de canciones de Los dúo 3

‘Déjame Vivir’, dueto con Anahí

‘Por Qué Me Haces Llorar’, dueto con Gloria Trevi

‘Cada Vez Y Cada Vez’, dueto con Pepe Aguilar

‘De Mí Enamórate’, dueto con Danna Paola

‘He Venido A Pedirte Perdón’, dueto con Mon Laferte

‘Have You Ever Seen The Rain’, dueto con John Fogerty

‘Nada Más Decídete’, dueto con Ángela Aguilar

‘Luna Tras Luna’, dueto con George Benson

‘Yo No Nací Para Amar’, dueto con Lasso

‘Venecia Sin Ti’, dueto con Charles Aznavour

‘Te Doy 8 Días’, dueto con La Adictiva

‘Déjame dueto’, con Luciano Pereyra

‘Mía’, Un Año dueto con Eslabon Armado

‘Ya’, dueto con Banda El Recodo De Cruz Lizárraga, La India