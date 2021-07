Slim, en camino de ser desafanado

Cualquier consideración sobre el ríspido desencuentro entre algunos medios y columnistas –no todos, desde luego– y el gobierno debe incluir el aspecto económico. La administración de López Obrador les quitó los 20 mil millones de pesos que recibieron el sexenio anterior, y aún antes. No es sólo un problema de ética o moral, también es económico. Utilizar la mañanera para responderles es infructuoso.

La secretaría de Hacienda dio a conocer el estado que guardan las finanzas y la deuda pública a mayo de 2021. Dice en un comunicado que las finanzas públicas mostraron mayor fortaleza. Los ingresos del gobierno federal fueron mayores a lo calendarizado en 142 mil millones de pesos. Lo anterior gracias al mayor dinamismo económico que se ha dado por el programa de vacunación contra el Covid-19 y la política en materia recaudatoria que ha buscado combatir la evasión y la elusión fiscal. Agrega: En reconocimiento a la gestión prudente y eficiente de la deuda y de los recursos públicos, siete calificadoras han reafirmado durante este año la calificación de la deuda soberana por encima del grado de inversión. Pero el dato más sobresaliente, en mi opinión, es que la deuda pública se redujo a 47.7 por ciento del PIB y el déficit fue menor en 101.7 mil millones de pesos respecto a lo programado. No hay un antecedente reciente de que la deuda pública hubiera disminuido, al contrario, año con año se ha reportado su aumento. Es una buena noticia que da al país el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, está en camino a ocupar el cargo de gobernador del Banco de México. Doblemente buena, porque justo hoy se recuerda el tercer aniversario del triunfo electoral del presidente López Obrador.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México será la que determine si Carlos Slim es eximido de las indagatorias por el desplome en la línea 12 del Metro, dice la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Slim asegura que la construcción no tiene vicios ocultos, pero la opinión de la empresa noruega DNV, contratada para determinar la causa de la tragedia, sostiene lo contrario. Para la mandataria capitalina lo más importante es que él se comprometió a rehabilitar el tramo colapsado entre las estaciones Tezonco y Olivos. ¿Y entonces no hubo, no hay ni habrá responsables? La opinión pública espera un informe de la fiscalía que aclare las cosas, por respeto a las familias de las personas que resultaron muertas y heridas.

El Instituto Nacional Electoral resolvió 60 procedimientos en materia de fiscalización contra partidos políticos nacionales y locales, de los cuales 56 fueron desechados, una queja fue infundada y, respecto a tres procedimientos oficiosos ordenados por el instituto, uno se declaró infundado y dos fundados en contra del Partido Verde Ecologista de México y el Partido Libre de Aguascalientes. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Adriana Favela Herrera, explicó que al PVEM se le impuso una sanción de 5 millones 492 mil pesos por omitir reportar verazmente el total de las operaciones celebradas con un proveedor, mientras al Partido Libre de Aguascalientes se le multó con 5 mil 914 pesos por no reportar siete cuentas bancarias. Pueden inconformarse en el Tribunal Federal Electoral.

Asunto: Scotiabank, Infonavit

Adquirí un departamento en Tultitlán, estado de México, en un remate que hizo Scotiabank. Lo obtuve mediante un crédito Infonavit. En el año 2016 me percaté de que las escrituras que están a mi nombre no corresponden a la dirección del predio, por lo que no puedo regularizar y actualizar mis servicios. Me dirijo en primera instancia al jurídico de Scotiabank, y me informa que es cosa de Infonavit, voy a Infonavit y me dice que ellos no arreglan eso, que vaya con el notario, que de igual manera me dice que no es de su competencia, que el error lo tiene que resolver Infonavit. He acudido también con abogados distintos y no he logrado regularizar mis escrituras. Solicito su intervención para mi caso.

Míriam Castaño Roa /CDMX (verificado por teléfono)

