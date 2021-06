El conocido dibujante mexicano Antonio Helguera falleció la tarde de este viernes, confirmó en Twitter el coordinador de opinión del diario La Jornada, Luis Hernández Navarro. El caricaturista, de 55 años, murió de un infarto, según el periodista. Helguera era uno de los más destacados dibujantes de México y formaba parte de una generación fuertemente comprometida con la vida política de un país que ama a sus ‘moneros’. Ácido, sarcástico y polémico en su visión de la realidad política y mediática del país, sus dibujos eran expresión de la agudeza discursiva que todos le reconocen.

Helguera pertenecía al grupo que forman Rafael Barajas, ‘El Fisgón’, José Hernández o Rafael Pineda, ‘Rapé’, que han estado tradicionalmente vinculados a la izquierda política del país desde que desafiaba con humor y viñetas el gris ceniza impuesto por el Partido Revolucionario Institucional. Después de estudiar Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Helguera entró a trabajar en La Jornada, periódico al que llegó con 19 años y en el que desempeñó su carrera durante más de 30 años.

Junto a sus amigos caricaturistas dirigía también la revista sarcástica El Chamuco y los hijos del averno donde despellejan cada mes a toda la clase política, aunque con especial cuidado con López Obrador, al que se sentía vinculado política e ideológicamente. De hecho, el mandatario fue uno de los primeros en reaccionar publicando un tuit para lamentar el fallecimiento de su amigo. “No es un lugar común afirmar que es una pérdida irreparable; deja un vacío imposible de llenar: no solo era un buen ciudadano, sino un hombre creativo y leal a las causas justas”, escribió en la red social. López Obrador lo consideraba uno de sus grandes amigos y en varias ocasiones acudió a comer a Palacio Nacional con el mandatario y su familia.

EL PAÍS reunió a los caricaturistas mexicanos en un dialogo sobre el Gobierno mexicano en la casa de Helguera el pasado octubre 2020.HECTOR GUERRERO / VIDEO: EPV

Fiel a su estilo, durante una entrevista reciente con EL PAÍS, Helguera explicaba así en su casa a quienes le reprochaban su cercanía al mandatario. “El tema de fondo es la resistencia contra el neoliberalismo. Por ejemplo, hoy en día, nos dicen: “ustedes son oficialistas”. A ver, sí, pendejo, de un Gobierno que es antineoliberal. ¿Pues qué esperaban? ¿Qué coño esperaban? A eso nos hemos dedicado toda la vida profesional. Yo todos mis monos son contra el neoliberalismo. Pues esto es lo que me esperaba. Si me dicen a mí monero oficialista, ¿sabes qué? A mucha honra y encantado de la etiqueta. Me la pongo aquí, pero oficialista de este Gobierno, no del PRI o del PAN. No me jodas”, dijo en aquella entrevista en su casa de Coyoacán.

Helguera recibió en 2017 el premio Homenaje de Caricatura La Catrina y actualmente participaba en el Canal 11, Canal 22 y Tv UNAM en un programa de humor y sátira política donde participaba periódicamente.

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, describió a Helguera como uno de los caricaturistas más importantes del momento. “¡Qué tristeza! Se nos va uno de los caricaturistas más jóvenes y destacados de nuestra época contemporánea. Los cartones están de luto”, escribió en las redes. También la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, escribió: “Brillante, divertido, asertivo, crítico, siempre comprometido. Querido Antonio Helguera nos duele tu partida. Hasta siempre”, escribió.