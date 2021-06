CIUDAD DE MÉXICO. El tenor mexicano Andrés Moreno García (Nuevo León, 1993) fue designado solista del ensamble de la Staatsoper Unter den Linden, de Berlín, a partir del próximo 19 de agosto, con lo cual será programado en cerca de 50 funciones, entre las que destaca Falstaff, de Giuseppe Verdi, y Turandot, de Giacomo Puccini, donde actuarán estrellas como Anna Netrebko, Yusif Eyvázov y Roberto Alagna.

En entrevista con Excélsior, Andrés Moreno habla de los retos que le impone la designación, su contacto con Rolando Villazón, Francisco Araiza y Alfredo Daza y el impulso del proyecto The Opera International Toi para jóvenes cantantes, que anunciará en un par de semanas.

Sobre su designación, aseguró que “es algo muy grande y que pocos en México hemos logrado. Es importante estar al 100% como miembro de una de las casas de ópera top del mundo y esto empezará la próxima temporada, en agosto, con Madama Butterfly, donde cantarán Roberto Alagna y Aleksandra Kurzak.

Seguirá Falstaff, donde interpretará al Dr. Cajus, junto a Michael Volle y el mexicano Alfredo Daza; y su participación en Ariadna en Naxos y La fanciulla del West, “que será una nueva producción de la Staatsoper antes de terminar la temporada de este año, donde haré el papel de Joe, bajo la dirección musical de Antonio Pappano”.

Hoy (ayer) me tocó ensayar con orquesta y cantar el aria Ch’ella mi creda, de Dick Johnson… y fue una experiencia muy bonita que le encantó al maestro (Pappano)”, asevera.

Además, en la próxima temporada será incluido en la megaproducción de Turandot. “Será una producción enorme y me tocará cantar como Pang”. De los roles por venir, el tenor lírico destaca su debut como Dr. Cajus, “un papel que será muy desafiante desde el aspecto vocal, ya que se encuentra en una zona donde muchos tenores sufren; y Pang, “porque es un rol exigente y habrá un elenco con superestrellas que pondrá la vara un poquito alta”.

Moreno comparte que trabajó con Plácido Domingo. “Compartir escenario con él fue algo muy grande, lo disfruté y aprendí de sus consejos y todo lo relacionado al canto, los personajes y el estar en el escenario”.

Durante la última presentación de Macbeth, recuerda, Plácido Domingo lo abrazó al término de la función y con la emoción en los ojos le dijo: “Andrés, el canto es sentir con las palabras”.

Eso es algo difícil de comprender cuando eres joven, porque aprendemos la música vocal y técnicamente, pero creo que lo que él comentó es lo más importante de todo esto: sentir realmente con las palabras y utilizar la enorme paleta de colores para cantar. Desde entonces pongo atención en ir más allá de las palabras y hallar el significado para pisar los colores y los matices”, asevera.

¿Cómo es su relación con los cantantes mexicanos que viven en Europa? “Soy amigo de Alfredo Daza, es un artista de primera, una estrella internacional. Él vive en Berlín y estuvo antes en la Staatsoper de Berlín, como yo ahora. Hemos cantado juntos y en la próxima temporada lo haremos en Madama Butterfly y en La Traviata. De él he aprendido cómo llevar la carrera, ser paciente y estar siempre preparado”.

También “he tenido una buena relación con Rolando Villazón, quien me invitó a audicionar en el Mozarteum, de Salzburgo, pero no se concretó; y en su momento compartí escenario con Ramón Vargas, a quien le aprendí muchísimo. Mientras que al maestro Araiza lo conocí en el Opera Studio, cuando dio clases maestras. Él me dio consejos sobre ser cantante mexicano en Europa, cómo presentarme, hacer audiciones y vocalmente cómo interpretar un rol. Y con Javier Camarena no me ha tocado, pero me gustaría

¿Tiene invitaciones para cantar en México? “Ha habido acercamientos para ir a Monterrey, pero no ha sido posible debido a las fechas, pues he estado saturado en Europa, pero en cuanto sea posible me encantaría ir. Además, uno de mis sueños es cantar en el Palacio de Bellas Artes de la CDMX. Esperemos que se pueda en un futuro no muy lejano ambas posibilidades”.

