CIUDAD DE MÉXICO.- Algunas canciones de Britney Spears serán parte de una obra de teatro musical sobre el despertar de las princesas, y se espera que el resultado no sea ‘tóxico’.

The Shakespeare Theatre Company, en Washington, anunció el jueves que montará “Once Upon a One More Time” con canciones de Spears que incluyen “Oops!… I Did It Again”, “Lucky”, “Stronger” y “Toxic”.

El musical contará con una historia original escrita por Jon Hartmere sobre las clásicas princesas de los cuentos de hadas, entre ellas Cenicienta, Blancanieves y la Sirenita, que se transforman después de leer “The Feminine Mystique” (“La mística de la feminidad”), un texto feminista histórico de Betty Friedan.

“Once Upon a One More Time” comenzará a presentarse en el Sidney Harman Hall el 29 de noviembre. La puesta representa un giro importante para The Shakespeare Theatre Company, conocida por sus ofertas más majestuosas.

La tentación de utilizar canciones populares ya probadas para impulsar un musical es antigua, y en Broadway ha llevado a espectáculos con música de The Temptations, The Go Go’s, Tina Turner y Alanis Morissette en los últimos años.

Spears hizo titulares recientemente luego que el documental de FX y Hulu “The New York Times Presents: Framing Britney” analizara las circunstancias que llevaron al establecimiento de su tutela en 2008 y provocara compasión por la cantante.