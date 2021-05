MADRID, España.- El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, fue sancionado con dos partidos de suspensión, tras ser expulsado el jueves en la derrota liguera del equipo azulgrana 1-2 ante el Granada, informó la Federación Española de Futbol (RFEF).

Koeman fue expulsado en el minuto 66 del encuentro atrasado de la 33ª jornada liguera contra el Granada por dirigirse al cuarto árbitro con la expresión “vaya personaje”.

“Tras haber sido advertido por sus observaciones, se dirigió nuevamente al cuarto árbitro en los siguientes términos: “Vaya personaje”, escribió el árbitro del encuentro Pablo González Fuertes en el acta del encuentro.

“No me he equivocado, según el acta del árbitro he faltado el respeto al cuarto árbitro y para mí no es así. Una falta de respeto es insultar. Hemos comentado diferentes jugadas que han pasado durante el partido con respeto”, afirmó el técnico azulgrana tras el partido.

Koeman ha sido sancionado en base al artículo 117 del código disciplinario que castiga las “actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros, directivos o autoridades deportivas”.

El técnico azulgrana no podrá sentarse en el banquillo en los dos próximos encuentros del Barça contra el Valencia el domingo y contra el Atlético de Madrid el próximo fin de semana en el Camp Nou.