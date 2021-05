SAN LUIS POTOSÍ.- Terminar como últimos de la tabla de cociente y tener que pagar una multa de 120 millones de pesos, duele al interior del Atlético de San Luis, quienes reconocen el mal trabajo que tuvieron en el torneo de la Liga MX y lamentan con profundidad lo sucedido, así lo admitió su técnico Leonel Rocco.

La institución está en un momento de incertidumbre, quien continúa se lo tendrán que preguntar a los Directivos, hasta que no se defina eso, no puedo contestar nada. Nos habíamos propuesto cosas importantes, pero no se lograron, nos pasaron cosas determinantes en momentos claves, en el campeonato sufrimos muchísimo”, explicó cabizbajo.

Rocco señaló los momentos clave que vivió el equipo, siendo lo que los limitó en puntos y los hará desembolsar la multa, aunque dejó claro que él tomó el material humano que le ofrecieron y no pudo hacer más.

“El torneo anterior fue peor que este, arrancamos muy bien y después cosas puntuales nos llevaron a hacer malos partidos, cosas extra futbol que nos hicieron tener partidos malísimos, fueron momentos clave, hay que sumarle errores que cometimos. Fue un campeonato extraño y no nos dio. Es la primera vez que no puedo formar un plantel y no dio. Terminar de esta manera duele, no se merecían terminar de esta manera, lo intentamos y no lo conseguimos”, explicó.

Por último, reconoció que ante la difícil situación que atravesará el club, nadie tiene su lugar asegurado y aunque le gustaría estar el próximo torneo para tener una revancha, solamente queda en manos de la directiva de Atlético de San Luis.

“La decisión que uno tiene al llegar, uno viene con muchísima ilusión, se trabaja para eso, pero esto es futbol, nos tocó no tener un buen torneo, no queda más que dar vuelta a la página, hay que ver qué sucede con la Institución. No hablo sobre supuestos, primero debe haber un tema institucional y luego veremos. Donde sea que me toque lo haré con profesionalismo”, finalizó.