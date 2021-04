Interjet se va a la quiebra

La vida después de la pandemia

El gobierno de Estados Unidos, bajo una intensa presión para hacer más en el combate a la pandemia mundial de coronavirus, incluida una creciente crisis humanitaria en India, tiene la intención de compartir hasta 60 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca con otras naciones, siempre y cuando las dosis pasen satisfactoriamente una revisión de seguridad por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). El presidente Joe Biden habló con el primer ministro de esa nación, Narendra Modi, comprometiéndose a que Estados Unidos e India trabajarán estrechamente juntos en la lucha contra el Covid-19, dice un comunicado de la Casa Blanca. Pero el compromiso es complicado de cumplir: la vacuna AstraZeneca se fabrica en la planta de Baltimore, propiedad del laboratorio Emergent BioSolutions, donde la producción se ha detenido en medio de temores de contaminación. The New York Times ha informado sobre los problemas en la planta, pues tuvo que tirar millones de dosis entre octubre y enero; más tarde descartó hasta 15 millones de dosis de la desarrollada por Johnson & Johnson, también por la preocupación de una posible contaminación. Ante estas dificultades e imprevistos, la estrategia del gobierno mexicano ha consistido en no depender de las circunstancias. El canciller Marcelo Ebrard ha salido a buscar vacunas adonde haya –siempre y cuando sean efectivas y aprobadas por las autoridades sanitarias– y firmar con todos los proveedores disponibles. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, publicó ayer este mensaje en Twitter: Para que tengan una idea de cómo se ha acelerado el proceso de #vacunación: esta semana, en tan sólo tres días, llegarán más de 2 millones de vacunas, únicamente de #Pfizer. Esta cantidad es igual a lo que nos llegó las primeras 10 semanas de la estrategia nacional de vacunación.

Interjet intenta alzar el vuelo

No da prestigio transitar a un proceso de concurso mercantil, sofisticada denominación de lo que antes se conocía como quiebra, sobre todo si los dueños de la compañía son de alcurnia: Alejandro del Valle y la familia Alemán. Pero no había otra salida para Interjet. Enfrenta una deuda de mil 250 millones de dólares y le debe a medio mundo. Alejandro del Valle, presidente del Consejo de Administración, posee 90 por ciento de las acciones, mientras la familia Alemán, fundadora de la empresa, tiene 10 por ciento restante. El objetivo de este acuerdo es volver a la operación de la empresa lo antes posible, privilegiando los derechos de los trabajadores, informó Interjet. Le espera un largo vuelo antes de llegar a su destino, con varias escalas técnicas.

La vida después de la pandemia

Aunque fue rebasada la cifra de mil millones de personas vacunadas en el mundo –con la dosis inicial al menos–, la catástrofe en India nos hace dudar de que el mundo superará pronto la pandemia. Pero algún día ocurrirá, como sucedió con otras crisis sanitarias. ¿Cómo será la vida que viene? “La historia ofrece una guía de lo que las personas hacen una vez que la vida vuelve a la normalidad, dice la revista británica The Economist. El gasto aumenta, lo que lleva a una recuperación del empleo, pero no hay mucha evidencia de excesos ni bacanales. La noción popular de que la gente celebraba el fin de la pandemia de gripe de 1918 con fornicación salvaje y alegría histérica, como algunos historiadores suponen, es (probablemente) apócrifa. En la víspera de año nuevo en 1920, después de que la amenaza de la influenza española hubiera pasado decisivamente, Broadway y Times Square se parecían más a los viejos tiempos, según un estudio, aunque Estados Unidos se sentía como una nación enferma y cansada. Los mexicanos que fueron a la playa en el último puente desafiaron el síndrome acapulcazo, pero no llenaron la mitad de las habitaciones disponibles.

