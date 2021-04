CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unas horas se confirmó la noticia: J Balvin y Valentina Ferrer serán papàs.

Cosméticos que deberías evitar durante el embarazo

La noticia la compartió la modelo en su cuenta de instagram con una foto de Vogue en la que sale presumiendo su pancita.

En menos de 3 horas la foto ha acumulado casi 100 mil ‘me gusta’ y cientos de felicitaciones.

Se va agrandando la familia”; escribió la también influencer que tiene 7 meses de embarazo.

Mientras más me lo tome como algo natural y que fluya, no estar pensando en el tiempo que me falta o si voy a engordar, lo estoy viviendo día a día y me ha ayudado muchísimo”, contó.

De acuerdo con información de HOLA USA la pareja espera un niño al que llamarán ‘Río’.

A principios de año la pareja disfrutó de unas vacaciones en playas de las Islas Turcas y Caicos, donde Valentina se realizó estudios prenatales.

La pareja suele mantener en privado su vida personal.