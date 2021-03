CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de la ausencia de gente en las gradas del Estadio Corregidora, Antonio Valencia aseguró que este tipo de partidos se viven diferentes y afirmó sentirse en su mejor momento físico y futbolístico.

“Varios compañeros me han comentado que esto es un Clásico (ante San Luis) y que se juega con mucha intensidad. Es una lástima que no se vaya a jugar con público, pero esperamos que el equipo en su casa reciba mucho aliento y que el triunfo se quede en casa. Llego en muy buen momento, cada vez mejor físicamente, me siento muy bien para enfrentar este partido”, sentenció Valencia.

El momento más destacado en la carrera de Valencia, fue su paso por la Liga Premier con el Manchester United, equipo con el que militó por una década y con quien consiguió ocho títulos. Sin embargo, ‘El Tren’ afirmó que tras poco más de medio torneo disputado, considera a la Liga MX una de las mejores del mundo.

“Es una liga competitiva, ahí está entre las cinco mejores ligas del mundo. No me sorprendió porque he tenido compañeros ecuatorianos que han jugado aquí y me habían dicho que es una liga competitiva, muy buena y que está creciendo, estoy muy contento de ser partícipe de este torneo”, comentó.

PONDRÁ FIN A SU CARRERA CON LOS GALLOS

A sus 35 años y con más de dos décadas de carrera profesional, Antonio Valencia ya piensa en el retiro. Si bien con el Querétaro pasa por un buen momento, reconoció que sus minutos en el terreno de juego, están contados.

“Lo hablé con mi familia. Gallos será mi último equipo, estoy por cumplir 36 años, la estoy pasando muy bien y estoy seguro de que aquí me voy a retirar. Me gustaría que la afición queretana me recuerde con mucho cariño cuando se termine mi paso por Querétaro, espero hacer bien las cosas aquí para que si algún día regreso de visita a esta ciudad se me recuerde con el cariño por el trabajo que hice”, concluyó.