CIUDAD DE MÉXICO.- Santiago Solari vivirá su primer Clásico de Clásicos en el futbol mexicano cuando América visite este domingo a Chivas en un juego que espera vivir para poder opinar sobre él.

“Lo tengo que vivir primero. Voy a echar de menos la gente, ellos le dan la vida al futbol y a los Clásicos. Los futbolistas, que son los protagonistas del futbol, hacen su trabajo y se dedican a ello, pero nos falta ese ingrediente, es como bailar solos. Me gustaría vivirlo y tener la oportunidad de que me toque estar con el público”, compartió.

La semana pasada, se anunció que el Clásico Nacional sí tendrá público, con un aforo del 25 por ciento de aforo.

Si de algo sabe el estratega azulcrema es de esta clase de encuentros. Como jugador vivió muchos en diferentes latitudes y como técnico disputó el Clásico español, por lo que expuso lo que representan para él estos compromisos.

“Cada uno es diferente de otro. A lo largo de mi carrera me tocó enfrentar muchos Clásicos y todos son especial, cada cual con sus características. De joven jugué el River vs Boca, después el Atlético de Madrid contra Real Madrid, el Real Madrid vs Barcelona que es un Clásico súper mediático, el Inter vs Milán que es muy bonito y con mucho color, jugué el San Lorenzo vs Huracán que tiene mucho color y mucha vida. Ahora me toca el América vs Chivas, todos generan una semana de mucho ruido, de mucho contenido televisivo, historia y presente con los aficionados expresándose, eso hace parte del colorido y expectativa. Lo único que lamento en particular es que todavía los estadios no pueden estar llenos, eso le quita un porcentaje enorme al color de un Clásico. Lo que todos esperamos es que la gente vuelva a los estadios”, dijo.

Sin entrar en la guerra de declaraciones de esta semana, Solari apuntó que se trata de algo normal y le da sabor al futbol.

“Lo veo como algo normal (la guerra de declaraciones). Es parte del futbol. Las semanas de Clásicos siempre sucede y es normal. Las opiniones, los aficionados, la gente se expresa y es parte del color del futbol”, afirmó.