CIUDAD DE MÉXICO.- Sobre las declaraciones de Ricardo Peláez en torno a que le gustaría contar con el jugador del América, el atacante Henry Martin se desmarca del interés del Director Deportivo del Guadalajara.

“No debió decir eso (Peláez). No sé si no está conforme con su equipo, uno agradece que se fijen, pero estoy muy bien aquí, estoy contento y feliz, no pienso en hacer cambios. Gracias, pero no. Puso en entredicho que los jugadores que tiene no lo llenan, esa postura no es correcta ni sana para el vestidor de cara a un partido como estos”, dijo.

El subliderato general que ostenta el América es suficiente para considerarlo favorito en el Clásico Nacional anteChivas, si bien es cierto que, el estilo desplegado por las Águilas sigue generando dudas a su afición, Henry Martíntiene claro que, en un partido de esta exigencia, el presente de los equipos queda de lado.

“Chivas no viene muy bien. Es una situación que arrastran desde hace varios torneos. Tienen buenos jugadores. Por alguna razón no están dando lo que tienen que dar. Pero este es un clásico. Por supuesto que tengo claro que el torneo pasado dejé ir dos jugadas claras de gol. Son situaciones que uno tiene que vivir. Los partidos que he tenido es para tratar de revertir la situación. Es para sacarme la espinita”, expuso.