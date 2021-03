Refuerzo a desvaídos

A los ochenta años de edad, con una larga cola que le han pisado y le seguirán pisando, ejemplo sólido del tráfico de influencias y el conflicto de intereses, conspirador junto con Carlos Salinas de Gortari y usuario de un estilo discursivo recargado, estrepitoso y de una solemnidad cursi, Diego Fernández de Cevallos se ofrece en Twitter (@DiegoFC) como el más fresco y rejuvenecedor refuerzo a los grupos contrarios a Andrés Manuel López Obrador que nomás no logran germinar, a tres meses de una elección nacional en la que según sus malos cálculos empresariales estarían a punto de desbarrancar la llamada Cuarta Transformación (4T).

Luego de su ingreso de última hora al callejón de los tortazos internéticos, en entrevistas periodísticas, Fernández de Cevallos ha ido dejando pistas que muestran el modus operandi de personajes que, como él, irrumpen en la discusión pública movidos por caros equipos de asesoría, una especie de titiriteros de redes sociodigitales.

En el caso, los mensajes del abogado panista son elaborados (pero siempre sometidos a aprobación del cliente, según las versiones difundidas) por una agencia asentada en Querétaro, Ojiva Consultores, cuya propietaria y estratega es Andrea de Anda.

No se necesitan pesquisas especiales para enterarse de los vasos comunicantes entre campañas electorales y prelectorales anteriores o en curso, y el presunto arrebato patriótico del mencionado Diego: Ojiva Consultores también lleva los asuntos de Internet de Ricardo Anaya en su recorrido folclórico por el país, según eso en busca de construir su candidatura presidencial para 2024 (y también participó esa firma en la campaña de 2018). La misma agencia recibió un premio, el #ReedlLatino2020 “a mejor manejo de redes sociales de un personaje político en funciones de gobierno (…) por el trabajo con Mauricio Kuri @makugo”. Kuri es aspirante panista a gobernar Querétaro.

En realidad, la recurrencia a un cartucho quemado, como es Fernández de Cevallos, es una especie de confesión de la insuficiencia de los cuadros políticos de Va por México, la alianza sin levadura de panistas, priístas y perredistas.

Beneficiado con más de 50 mil metros cuadrados de terrenos sumamente caros en Punta Diamante, Acapulco, Guerrero (una dación hecha por el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu a dos días de dejar el poder, en pleno entendimiento político de Diego con Salinas de Gortari), aspirante a caciquillo en Querétaro (donde también ha practicado una de sus tretas favoritas: dejar de pagar durante años el impuesto predial para finalmente negociar descuentos y desembolsar cantidades muy reducidas), Fernández de Cevallos es el símbolo desempolvado de la obsolescencia ideológica, del legalismo grandilocuente como tapadera de negocios y enjuagues, y de la desesperación de los grupos antaño conspiradores con Carlos Salinas de Gortari a la cabeza.

Astillas

Sin cambiarle ni una coma, como había pedido el Presidente de la República luego de enviar como preferente esta iniciativa de reformas legales, ayer el Senado aprobó en lo general la controvertida Ley de Energía Eléctrica, que ya había sido autorizada en la Cámara de Diputados. Legisladores o partidos opuestos a esta resolución recurrirán ante instancias judiciales. Y falta ver si hay controversias en el contexto del tratado norteamericano de comercio… El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, se atrinchera en el Congreso estatal, de mayoría panista, con un acuerdo, aprobado al vapor, que pretende someter a la decisión de los diputados locales el desafuero de dicho mandatario norteño que están por ordenar los legisladores federales en San Lázaro. Ha de suponerse que la última palabra la habrá de decir la Suprema Corte de Justicia de la Nación… Y, mientras Mario Delgado sigue buscando la manera de ganar tiempo para que la candidatura de Félix Salgado Macedonio no parezca hecho morenista consumado durante los actos feministas del próximo 8, ¡hasta mañana!

