Ebrard y Blinken zanjarán conflictos del T-MEC

Congreso local busca frenar desafuero de García Cabeza de Vaca

Entró en detalles el presidente López Obrador sobre los asuntos que trató con su homólogo Biden en el segmento privado de la reunión: No se trató el tema de la industria eléctrica; hablé de las prioridades de nuestro gobierno, moralizar el país, acabar con la corrupción; sobre justicia, que no haya la vergonzosa desigualdad, y en el terreno económico, apoyar el campo. Hubiera sido algo impropio que Biden llevara a la conversación lo referente a la ley de electricidad. En palabras de López Obrador: “No alcanzan a entender que esta relación va más allá de posturas partidistas. Algunos de nuestros opositores estaban esperando que Biden me dijera ‘oiga, presidente, ¿por qué está presentando la reforma a la ley eléctrica?’ Eso no puede plantearlo; es otra dimensión, es una relación de otro tipo; ni modo que haya reclamos de esa naturaleza”. El Senado confirmó sus palabras con este tuit: Las comisiones unidas de Energía, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, y de Estudios Legislativos Segunda analizaron y aprobaron la minuta que reforma la Ley de la Industria Eléctrica. La iniciativa pretende fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad frente a las empresas privadas, para lo que elimina disposiciones, como la obligación de adquirir la electricidad mediante subastas, en las que imponían los precios que les convenían. Otorga a la CFE capacidad para renegociar o terminar de forma anticipada los contratos con proveedores privados, los que pueden revisarse con el fin de garantizar su legalidad y rentabilidad (eso dolió). También pretende estabilizar el precio de la luz, para que sólo pueda aumentar en la misma proporción que la inflación. En otro comentario, dijo López Obrador: Le comenté que estamos limpiando de corrupción a Pemex y CFE, que las saquearon, y me escuchó.

Solventar controversias

AMLO y Biden acordaron la integración de un grupo de alto nivel encabezado por el secretario de Estado, Antony Blinken, y el canciller Marcelo Ebrard para resolver las controversias que puedan generarse del T-MEC. Comentó: Lo invité a México; le hablé de las cortinas de desarrollo para que la gente no se vea obligada a emigrar del país. Le hablé del Tren Maya, del desarrollo del Istmo y de los caminos que están haciendo las comunidades indígenas en Oaxaca. Vamos viendo cuándo se logra que yo vaya. Tal vez en abril, cuando tendrá lugar una reunión con el tema del cambio climático. En realidad, las fechas se fijarán de acuerdo con los movimientos que puedan hacerse por la pandemia.

¿Recuerdan la tira cómica de El Coyote y el Correcaminos? Por más que hace el Coyote nunca logra atraparlo. Una versión trasplantada a la política mexicana podrían ser el INE, en el papel de Coyote (con Lorenzo Córdova y Ciro Murayama), y en el rol de correcaminos, Morena y el presidente López Obrador.

Ahora va otro golpe por el lado de los programas sociales. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE considera que Morena incurre en violaciones a la legislación electoral, al desplegar brigadas en diversos puntos del país para asociar la existencia y entrega de beneficios de programas sociales, e incluso de la aplicación de la vacuna, a ese instituto político. Detrás de la movida están el PAN y Felipe Calderón. El INE quiere vigilar la vacunación, ¿por qué mejor no vigila la venta del padrón electoral en Internet?

Jugando con lumbre

Si el gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, tuviera la conciencia tranquila, podría dejar su puesto temporalmente para hacer frente al proceso de desafuero que ha iniciado la Camara de Diputados, con la convicción de que las seis cajas de pruebas que ha remitido la Fiscalía General de la República no tienen sustento, y echaría abajo las acusaciones. No es el camino que eligió. Movió a los diputados panistas del Congreso tamaulipeco para modificar la Constitución local, a efecto de anular el desafuero. Está llevando el asunto a un enfrentamiento que podría desembocar en la desaparición de poderes en su entidad.

Twiteratti

No tengo experiencia, pero no tengo las mañas: Así es como Lupita Jones busca la corona en la política.

