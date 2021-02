DURANGO, DGO.- Con el objetivo de que la expedición de documentos de grado académico, en sus diferentes tipos, niveles, denominaciones o grados se maneje con lenguaje incluyente, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sandra Lilia Amaya Rosales, presentó iniciativa para reformar las Leyes de Educación del Estado y para el Ejercicio de las Profesiones de Durango.

Lo anterior, en representación de la coalición parlamentaria ‘Cuarta Transformación’, teniendo como punto de partida, que, en nuestra entidad, las instituciones públicas emiten documentación que avala contar con una profesión sin emplear los pares femenino y masculino.

“Para nosotras es muy importante como mujeres profesionistas ser nombradas como lo que somos, licenciadas, ingenieras, médicas, o según corresponda la profesión de la cual se otorgue el grado, tipo, denominación y nivel académico”, puntualizó Amaya Rosales.

Según lo expuesto por la legisladora, nombrar en femenino a las profesiones, no solo es reconocer que hay mujeres que trabajan en todas las profesiones que existen, sino también, que las habilidades de las mujeres no tienen limitaciones.

Asimismo, expresó que el lenguaje crea realidades, aquello que nombramos, se visibiliza, y cobra relevancia, es por ello que es fundamental la expedición de documentos de grado académico en lenguaje incluyente, la incorporación de lenguaje incluyente, dice mucho de los cambios que necesita nuestra sociedad Duranguense

“Exhorto a mis compañeras y compañeros diputados para que esta legislatura marque un precedente histórico en beneficio a la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres (…) hasta que no tengamos igualdad en educación, no tendremos una sociedad igualitaria”, manifestó la Diputada.

Cabe señalar que, en lo que respecta a las instituciones educativas privadas de nivel superior, ya es una realidad, aun y cuando el lenguaje incluyente no se encuentre regulado en la normatividad de la materia.