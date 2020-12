TOLUCA.- El técnico Hernán Cristante, ve complicado que Leo Fernández, jugador de los Tigres, pueda tener una oportunidad con el Toluca, pues no están dispuestos a pagar una alta cantidad de dinero para hacerse de los servicios del jugador uruguayo, luego que su carta ronda los 15 millones de dólares.

“Está dentro de la lista, es algo que está hablado, no solamente es mi deseo. Sabemos de sus capacidades y lo que ha marcado en Toluca. No podemos volar en posibilidades de que el Deportivo va acceder a soltar mucho dinero por un jugador. Hoy Leo está más lejos que nunca, y no porque Toluca no quiera”, explicó el estratega.

Dentro de las prioridades del mandamás del infierno, además de regresar al equipo al protagonismo y devolverle la grandeza para buscar los primeros lugares de la tabla, es consciente de la compleja situación que se vive en el tema porcentual, pero entiende que es parte de una consecuencia por los malos manejos en los últimos cuatro torneos, donde no han podido clasificarse a la Liguilla. Además, descartó que sus jugadores deban jugar con esa presión en contra, pues eso complicaría aún más la situación para el siguiente semestre.

“Las prioridades de Toluca van a ser siempre las mismas: tratar de ser un equipo competitivo, estar arriba peleando entre los grandes, porque así es Toluca. El tema de lo porcentual es una consecuencia de cosas que no han salido bien. Si empezamos a jugar con esa presión del descenso, no alcanza el análisis anterior y el jugador no debe pensar en esa situación”, externó el exguardameta.

Para las posibles altas y bajas en este mercado de fichajes, el estratega argentino aseguró que han puesto una serie de reglas para cumplir con el perfil necesario, por lo que buscarán a jugadores jóvenes en el mercado nacional y también dejó la idea de que el equipo ha tocado fondo, con esto, deben resurgir con los futbolistas que cuenta el plantel actualmente, dejando a un lado la posibilidad de reforzar al equipo.

“Hay que tocar la idea de que tocamos fondo y reacomodarlas con lo que se tiene a mano. Hay reglas a la hora de contratar gente. Una es no buscar a gente de tanta edad, que no vengan del extranjero por una cuestión de adaptación y que sean del futbol mexicano, hay algunas posibles salidas y posibles incorporaciones, pero no sale de ahí”, sentenció el técnico escarlata.