Cd. de México.-El género, la exploración sobre la forma en las artes escénicas y la crítica a la colonialidad guiarán la segunda edición del Festival Encender un fósforo.

“Es un trabajo curatorial donde las obras discuten temas urgentes para la coreografía y las relaciones sociales actuales”, refiere el curador Silverio Orduña.

El festival se propone como un espacio de “encuentro y discusión” y un soporte para “visibilizar investigaciones” vinculadas con la danza, la coreografía y la performance.

Un festival que abre la discusión sobre interrogantes sobre: ¿qué permanece y qué se transforma en las prácticas performativas? ¿cuáles son las posibilidades e implicaciones políticas del cuerpo en sitios específicos? y ¿cómo relacionarnos en una intimidad mediada por los espacios digitales?

“Me parece que es una pregunta constante en todas las propuestas cómo generar un espacio de intimidad (en los espacios digitales) y no reproducir lo que se piensa que sucede en el escenario.

“Estamos desde un inicio concientes que no se logrará, que son medios totalmente diferentes, que no se puede comparar la experiencia presencial de un cuerpo frente a otro cuerpo en el espacio digital, pero permite otras cosas: invocaciones al pasado, imaginarios del futuro, establecer conexiones entre personas no están cercanas físicamente, permite la magia, otro tipo de exploraciones que no tiene que ver con la relación cuerpo a cuerpo”, expone Orduña.

El festival arranca este miércoles 9 de diciembre a través de la página de Facebook del Museo Universitario del Chopo.

Se presenta “Abracadabra”, una coreografía performance donde Natasha Barhedia desmantela varios efectos escénicos a través del cuerpo, al evidenciar la magia del aparato teatral.

La artista Sofía Cabrera con el videoperformance “Enunciar el peso” propone una especie de guerrilla con sus videos del cuerpo gordo femenino, a manera de presencia y protesta.

“Muchas veces las dinámicas de la escena, la coreografía y la danza borran la posibilidad de cuerpos no hegemónicos, me parece importante que la crítica de Sofía Cabrera está en torno no solo de lo disciplinario sino también de una sociedad que ha silenciado el cuerpo gordo o lo ha estigmatizado de una forma violenta”, añade Orduña.

La colectiva Las Ruecas presentará el registro de un performance feminista en varios sitios de Morelos denunciando la violencia contra niñas y mujeres. Se inserta en los 16 días de activismo contra la violencia de género.

Las Ruecas, integrado por Yunuen Díaz, Larisa Escobedo y Martha Mendoza, conversarán con la artista de performance Regina José Galindo.

En “Mácula y fulgor”, Montserrat Cuéllar y Perla López exploran la luz, la oscuridad y la mancha como elementos escénicos que procuren atmósferas y emociones.

La programación completa del festival del 9 al 11 de diciembre de 2020 puede consultarse en chopo.unam.mx