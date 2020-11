Monterrey, México.- El Gobierno del Estado y el Congreso local anunciaron que lanzarán una consulta ciudadana para preguntar a los habitantes del Estado si están de acuerdo con lo que recibe la entidad como parte del Pacto Fiscal.

El anuncio se hizo en una rueda de prensa conjunta transmitida por redes sociales, en la que participaron los diputados Luis Susarrey, del PAN; Luis Donaldo Colosio y Tabita Ortiz, de MC; además de Homero Cantú, subsecretario Jurídico del Gobierno estatal.

“Hoy por cada Peso que Nuevo León aporta al Gobierno Federal, solamente se le devuelven 29 centavos, ¿estás de acuerdo en que se modifique el mecanismo de distribución para que Nuevo León reciba más recursos a favor de sus habitantes?”, es la pregunta redactada de manera conjunta por los dos poderes y que leyó Ortiz.

La consulta se realizará del 6 de diciembre al 28 de febrero.

El proceso se realizará por medio de una plataforma digital que, dijeron, será de confianza y permitirá que no haya manipulación ni votos dobles.

Colosio dijo que el acceso será las 24 horas y que además se habilitarán kioscos para que la gente sin acceso a equipos e internet pueda opinar.

Cantú dijo que habrá ciudadanos observadores del proceso.

Susarrey dijo que no se trata de salirse del Pacto ni de quitar recursos a estados más pobres.

“Lo que le vamos a preguntar a la gente no es si nos salimos del pacto Federal. No le estamos diciendo a la gente: ‘Oigan, vamos a sacar a Nuevo León de la Federación y a convertirnos en un país independiente, en un Estado unitario, autónomo’, no señor, eso no es lo que estamos planteando”, dijo el panista.

“Tampoco estamos preguntándole a la gente si quieren que le quitemos recursos a otros Estados para que le lleguen más a Nuevo León, no queremos quitarle recursos a ningún estado del sur.

“Lo que estamos planteando es que se cambie la fórmula para que el recurso que se reparte a los estados y los municipios sea de un porcentaje superior al 20 por ciento como es el día de hoy”.

El dictamen con la propuesta de consulta empezará a circularse hoy en comisiones y se espera que se apruebe el miércoles en el Pleno del Congreso.

El costo de la plataforma no fue dado a conocer, sólo se dijo que se buscó el mínimo impacto presupuestal.