DURANGO, DGO.- “Hoy, el reto más importante que tenemos en Durango es cómo enfrentar el 2021 bajo las circunstancias económicas que se tienen en el país”, mencionó el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Carlos Maturino Manzanera, al reprobar la disminución de recursos para el estado por más de 300 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

En rueda de prensa en las oficinas del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Maturino Manzanera afirmó que Durango no es prioridad para el Gobierno federal ni para las diputadas federales de Morena, y eso se vio reflejado en la aprobación del PEF.

“No vemos quien gestione por Durango en el Congreso de la Unión”, lamentó.

Acompañado por sus compañeros de bancada, Malena González Rivera, David Ramos Zepeda y José Antonio Ochoa Rodríguez, así como por el dirigente estatal del PRD, Miguel Ángel Lazalde Ramos, el coordinador dio a conocer que en el tema de comunicaciones y transportes, habrá 660 millones de pesos menos para Durango, mientras que las participaciones serán por 506 millones menos, de los cuales el 20 por ciento son para los municipios.

Por su parte, el diputado perredista, David Ramos, se refirió a la afectación que habrá en los recursos para programas para el campo, pues en el 2018 se destinaron 246 millones de pesos y para el 2021 solo hay 56 millones destinados para este rubro.

Además, mencionó en carreteras, en 2018 se destinaron mil 566 millones de pesos y para este año solo se tienen proyectados 562 millones.

“Cada año hay una disminución de 500 millones para el rubro de carreteras, lo que ha implicado que cada vez nuestras carreteras alimentadoras se encuentren en pésimas condiciones debido a los recortes brutales del Gobierno federal”.

“Lamentable que nuestras diputadas federales no causen provecho ni beneficio para el estado, a pesar de que el grupo parlamentario desde 2019 les entregó por escrito una cartera de 23 proyectos por un valor de mil 500 millones de pesos, con obras como la modernización de la carretera Durango-Parral, la ampliación de la carretera de San Juan de Guadalupe a Simón Bolívar”.

Además, exigió a las diputadas federales que cumplan con representar al pueblo de Durango y no al presidente de la República.

“Les exigimos que más allá de cantarle Las Mañanitas al presidente de la República, cumplan con esa sana división de poderes y representen al pueblo de Durango”.

Por último, el dirigente del partido del sol azteca indicó que esto es resultado de las ocurrencias de haber puesto a diputados federales “sacados de una tómbola”, pues no luchan por Durango.