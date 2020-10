Matthew McConaughey se encuentra en plena promoción de su autobiografía, que saldrá a la venta el próximo 20 de octubre con el título de ‘Greenlights’, y en Estados Unidos ya han comenzado a desgranar algunos sorprendentes pasajes. Es el caso de la revista People, que asegura este domingo que el padre del oscarizado actor murió en 1992 mientras mantenía relaciones sexuales con su esposa.

“Recibí una llamada de mi madre: ‘Tu padre ha muerto’. Mis rodillas se doblaron, no lo podía creer. Era mi padre, nada ni nadie podía matarlo. Excepto mamá. Siempre nos decía a mis hermanos y a mí: ‘Chicos, cuando me vaya, voy a estar haciendo el amor con su madre’. Y eso es lo que sucedió. Sufrió un infarto cuando alcanzó el clímax”, escribe Matthew. James Donald McConaughey, exjugador de fútbol americano, tenía por aquel entonces tan solo 63 años, y el actor 23.

El intérprete de ‘Dallas Buyers Club’ o ‘Interstellar’ analizó además la tormentosa relación de sus padres, que vivieron una auténtica montaña rusa de sentimientos durante toda su vida. De hecho, se casaron hasta en tres ocasiones, y tras esta última Matthew fue concebido. “Fueron, a veces, violentos. Como digo en el libro, así es como se comunicaban. Se divorciaron dos veces, se casaron tres, fue como el océano Pacífico en una tormenta”.

Intentó emparejar a su madre con el padre de Hugh Grant

A principios de año, McConaughey trató de que su madre, de 88 años, comenzara una relación con el padre de Hugh Grant, de 91. “¿Por qué no? La semana que viene se supone que se encontrarán, y probablemente no los veremos en el resto de la noche”, aseguró divertido el actor.

Él, por su parte, mantiene una idílica relación con Camila Alves y sobre ella ha hablado en infinidad de ocasiones: “La primera vez que la vi me impactó su seguridad, pude captar de inmediato que era una persona que sabía exactamente quién era y qué quería de la vida”, expresó en una entrevista hace varios años. Son padres de tres hijos y disfrutan de un matrimonio realmente perfecto: “Desde que la conocí no he querido pasar tiempo con ninguna otra mujer, no he querido acostarme con nadie más (…). Tenemos un amor que nunca cuestionamos”.