DURANGO, DGO.- Durante octubre, Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el Gobierno Municipal ha desplegado diferentes acciones de concientización entre la ciudadanía, acerca de la importancia de prevenir y atender oportunamente este padecimiento, conforme a instrucciones del Presidente Jorge Salum del Palacio.

Este Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, mujeres duranguenses, algunas que ya superaron su padecimiento y otras que se encuentran en ese proceso, coinciden en la importancia de la concientización para prevenir y revisarse a tiempo.

Antes de detectarse cáncer de mama en ella, la vida de “Carmina” era normal, con su familia. Hace cinco años y medio comenzó su proceso, ahora es una sobreviviente.

“Cuando me lo detectaron fue un cambio muy drástico en mi vida, fue muy duro porque desgraciadamente mi esposo, decidió dejarme sola en ese proceso, fue muy fuerte para mí”, dice. Afortunadamente, tuvo el apoyo de su familia.

“Mayra Lucía”, por su parte, se encuentra viviendo su lucha contra el cáncer de mama, detectado luego de explorarse y sentirse una bolita.

“Ya tenía tiempo que me sentía la bolita, fui a mi clínica de la comunidad, en donde la enfermera me dio la hoja para que fuera a hacerme mastografía, y fue en enero de 2019 cuando me dieron la noticia”, expresa.

Ella hace hincapié en la importancia de la autoexploración: “yo les pediría a las mujeres que no hagan desidia, que es un estudio muy fácil, no es cierto que duele, todo se puede en esta vida ahorita.

Ahora, “Mayra Lucía” valora más la vida; “cada día que para mí sale el sol, despierto y doy gracias a Dios por otra oportunidad que me está dando la vida”.

Como ellas, también “Marina” afrontó el proceso que inició de manera poco común.

“Tuve un sueño donde me veía el seno negro y me asusté, fui a hacerme un ultrasonido y luego a la mastografía me lo detectan, de otra manera no tuve síntomas, ni la bolita, fue por un sueño”, relata.

No obstante, admite que no podía creer la noticia, pues en su familia no hay alguien que haya padecido cáncer, además se muestra como una persona que hacía mucho ejercicio y se alimentaba bien.

“Lo primero que piensas es voy a morir, el cáncer lo relacionas con muerte”, dijo.

Tras una cirugía en la parte afectada y tratamiento médico -sin quimioterapia ni radioterapia por detectarse a tiempo- el padecimiento ya no se diseminó. Por ello, destaca la importancia del diagnóstico oportuno.

Como ellas, muchas duranguenses se encuentran afrontando el cáncer de mama, en donde dependencias como el Instituto Municipal de la Mujer, DIF Municipal, en coordinación con la Secretaría de Salud y DIF Estatal, realizan acciones de concientización y de atención al padecimiento.