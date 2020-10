DURANGO, DGO.- De los 109 fondos o fideicomisos que se prevé desaparezcan, el de Desastres Naturales (Fonden) será uno de los que afectará gravemente a Durango, aseguró el dirigente estatal del PRD, Miguel Ángel Lazalde Ramos, quien señaló que la gente más pobre ya no tendrá recursos para enfrentar siniestros que afecten sus casas, sus empleos y actividades económicas.

“Durango no se puede quedar sin Fonden. No queremos que la gente más pobre de Durango se quede sin apoyos”, señaló.

Explicó que después de la aprobación de esta medida en la Cámara de Diputados federal, falta que lo haga el Senado de la República, por lo que exhorta a los legisladores de Durango: Margarita Valdez, Gonzalo Yáñez y José Ramón Enríquez, a que voten en contra de la desaparición de estos fideicomisos que afectan al pueblo de México.

“Les pedimos que no traicionen al pueblo de Durango”.

Ante esta situación, el líder perredista afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene miedo de perder la elección, y por eso necesita mucho dinero para comprar votos.

Por ello, dijo, el mandatario federal pretende disponer de 169 mil millones de pesos que utilizarán para intentar comprar el voto de millones de mexicanos, para ganar la elección de diputados federales de 2021.

Alejandro Arellano, dirigente municipal

Este miércoles 7 de octubre se llevó a cabo el proceso para la renovación del Comité Municipal de Durango para el periodo 2020-2023, en el cual se ratificó como dirigente a Alejandro Arellano Hernández, quien fungía como secretario general.

“La idea es trabajar, unificar al perredismo en el municipio de Durango, de la mano con nuestro dirigente estatal y con los diferentes actores políticos del partido”, externó el nuevo dirigente.

Además, dijo que se tiene la confianza de que en las elecciones del próximo año al PRD le irá bien, aunque comentó que aún se desconoce si irán en alianza con otros partidos