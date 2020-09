GUADALAJARA.- La etapa de Oribe Peralta en Chivas no ha sido exitosa como se esperaba, con pocos partidos como titular y apenas dos goles anotados. El ex delantero de la Selección Mexicana hizo una autocrítica de sus fallas y cómo puede ayudar al equipo.

Desde su llegada a Guadalajara, Peralta ha fungido como líder y mentor dentro y fuera de la cancha para poder asesorar a distintos jugadores del plantel. Con José Juan Macías no ha sido la excepción y es por eso que siempre le expresa su opinión.

Todos fallamos y realmente su intención no fue fallar. Hablo con él en muchos momentos por situaciones diferentes. Para externar mi opinión y externar un punto de vista o escucharlo y que se desahogue. El futbolista se equivoca muy a menudo. El hecho no es quedarte ahí, es mejorar y seguir por el camino de intentar las cosas, al final de cuentas somos humanos y nos equivocamos. La peor equivocación es no corregir esos errores o quedarte estancado en ‘puta, la cague’ y meterte en ese hoyo o ya no tirar penales porque los fallas. Es por ahí el camino y José Juan lo sabe muy bien”, explicó.

Además recalcó, que gracias a lo demostrado en el futbol mexicano, sí ve cerca del futbol de Europa a JJ Macías.

He hablado con él respecto al tema y creo que está listo. La única forma es que se vaya y pruebe. Con lo disciplinado y entregado que es, no va a tener ningún problema. Aunque el sueño no se cumpla de inmediato, debe de trabajar aquí, enfocarse en lo que está haciendo y dar lo mejor para que el sueño se vea realizado”, dijo.

Por último habló sobre sus fallas personales, mismas que lo han impulsado a seguir intentando hasta conseguirlo.

No te puedes quedar lamentando, debes estar listo para lo que venga. El verdadero significado es no quedarte con eso, lo he aprendido a lo largo de mi vida. Detrás de una televisión o una computadora todo se ve muy fácil, muchos de los que critican podrían venir a intentar lo que que hacemos para que vean cuánto se equivocan ellos o nosotros. La equivocación es un proceso para convertirse en un mejor profesional”, finalizó.