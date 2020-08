Ciudad de México.- Las recientes declaraciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre la investigación y congelamiento de cuentas a líderes del Movimiento Antorchista forman parte de un linchamiento mediático que prepara el terreno para deslegitimar el carácter lícito de los negocios con que cuenta la organización social, aseguró el líder nacional, Aquiles Córdova Morán, por tratarse de una voz crítica e independiente al gobierno de Morena, de cara al proceso electoral de 2021. Afirmó que los negocios antorchistas son resultado del trabajo financiero a lo largo de más de cuatro décadas, plenamente fiscalizados; sin embargo, lamentó que las supuestas investigaciones de las autoridades federales estén plagadas de irregularidades.

“Este ataque mediático a la actividad financiera de Antorcha, es un ataque político, es una persecución política en la cual se está violando la ley abiertamente para poder deshacerse de un enemigo que ha mostrado vitalidad, resistencia” dijo al señalar que el origen de esta campaña se remonta desde el inicio del mandato del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien los acusó primero de vivir de moches y enriquecerse a través de financiamiento público, por lo que ahora buscan atacar la limpieza de su financiamiento.

En su intervención semanal, el líder antorchista afirmó que los negocios son resultado del trabajo financiero a lo largo de más de cuatro décadas, plenamente fiscalizados. Denunció que en las investigaciones de la UIF han caído en diversas irregularidades, desde iniciar investigaciones por venta de huachicol en el caso de gasolineras, pero presentando cargos por corrupción y lavado de dinero, hasta manipular las cifras sobre las utilidades sumando los ingresos y los egresos de las cuentas congeladas desde 2010 hasta 2020.

No descartó que la agresiva campaña mediática que los liga con manejo de recursos de procedencia ilícita busque configurar ante la opinión pública la extinción de dominio de los bienes con los que cuenta, en un proceso que, denunció, tiene como objetivo configurar cargos para que las autoridades judiciales sancionen financiamiento ilícito. “Antorcha no maneja sus negocios desde el hogar desde la cocina de una ama de casa, sino tiene un equipo financiero profesional que es el encargado de cumplir con todas las obligaciones legales y fiscales a las que se somete cualquier negocio en México”, sostuvo.

Precisó que los medios de comunicación han difundido que las investigaciones se derivan de la existencia de grandes negocios, que manejan cuantiosos recursos, aspecto que señaló tienen una exageración premeditada, porque si bien Antorcha tiene negocios y los ha diversificado a lo largo del país, no son los dueños de ellos, sino que constituyen un trabajo colectivo en la que se han sumado aportaciones de sus agremiados, apoyo de la ciudadanía, con lo que se ha creado una modesta red de estaciones de servicio, algunos hoteles, restaurantes y centros recreativos, que constituyen la independencia económica de este movimiento.

Reiteró que Antorcha puede demostrar a dónde se van las utilidades de sus negocios, con todo detalle. “Y a duras penas nos alcanza lo que tenemos para no recibir sobres amarillos con dinero clandestinamente recolectado quién sabe de dónde para la causa; nosotros no hemos hecho eso. Precisamente para no caer en sobres amarillos sospechosos es por lo que tenemos nuestros negocios, a nosotros no nos van a agarrar filmados recibiendo dinero clandestino, no nos van a agarrar, nunca lo hemos hecho porque tenemos de dónde financiarnos y eso está a la vista de todo México y Hacienda y el SAT lo saben, no hay manera de engañarse” afirmó.

A lo largo de 46 años, aseguró Córdova Morán, el Movimiento Antorchista se ha defendido de diversos ataques y aunque éstos no han prosperado, la realidad ha dado la razón en sus argumentos, por lo que preparan una defensa popular de su patrimonio, pues, tanto medios de comunicación como autoridades federales deben probar sus acusaciones demostrando a dónde mete su dinero el acusado, en ese sentido afirmó que no puede probar que los líderes antorchistas tengan una riqueza personal que no se justifica.

“Están, otra vez, impactando a la opinión pública para que se crea lo que están diciendo, pero no está probado. Les aseguro que si el régimen, si el Estado de derecho en México no se envilece más de lo que lo están tratando de hacer ahora, esos datos de Santiago Nieto no sirven para judicializar las acusaciones en contra de Antorcha”, afirmó.

Indicó que el objetivo de esta campaña es sacudirse a un competidor, como el antorchismo, de cara al proceso electoral de 2021, ya que Morena tiene pésimos resultados como gobierno a nivel federal y en los estados, como en el caso del gobernador Miguel Barbosa Huerta, por lo que no es fortuito este ataque. “El país está viviendo ya una verdadera tragedia económica, una tragedia en la salubridad, una tragedia en la seguridad pública y una tragedia en la educación”, indicó.

Finalmente llamó a los mexicanos a no votar por Morena en las elecciones de 2021. “No deben votar por Morena en las elecciones de 2021; tienen que enterarse de lo que está pasando, de la tragedia que estamos viviendo y tienen que saber que nosotros, que el pueblo, tiene la solución en sus manos si es que se realizan democráticamente todavía las elecciones de 2021; a los poblanos en particular los llamo a que no voten por el gobierno de Barbosa, un gobierno verdaderamente vergonzoso para México y para el mundo, y para los poblanos ya ni se diga” finalizó.