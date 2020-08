CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil no deja de dar mucho de qué hablar en redes sociales.

Sin embargo, la actriz, de 33 años, cree que no es justo criticarla y opinar de su calidad como persona. Por eso mismo, a través de su cuenta personal de TikTok, decidió enviarles un fuerte mensaje a todas esas personas que no la toleran y opinan de ella como si la conocieran.

No decidas juzgar a alguien en base a lo que viste en un meme chisme o un video de dos segundos … Todo con amor

En el video, la protagonista de Rosario Tijeras aparece en traje de baño, pues recientemente compartió con todos sus fans que se encuentra en Tulum. Ahí mismo detalló que ha visto cómo en las redes sociales la gente se pregunta: ¿Qué opinas de Bárbara de Regil?

Y aunque, según ella, muchas personas contestan de manera objetiva, otros más se dejan llevar de los chismes que publican revistas sobre ella o de las cosas que sacan de contexto:

Muchas de esas personas contestan muy objetivo, tipo: ‘no la conozco, he visto memes, solo chismes’, pero muchas otras contestan como si me conocieran con base a un chisme, no me siguen, pero se dejan ir y tipo contestan: ‘no me parece lo que dice ella, cómo vas a ser feliz todo el tiempo, Bárbara eso es imposible, te dice que comas lechugas’, ¿eh? Yo como de todo, solo que sano”, dijo la actriz.

Finalmente Bárbara de Regil aseguró que sólo sus fans y su familia pueden opinar de ella porque ellos sí la conocen. Sin embargo, y pese a que ella insiste en negar lo que algunos medios publican de ella, todas estas polémicas han salido de sus redes sociales y de lo que ella muestra como persona.