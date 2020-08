Durango, Dgo.- Los panistas son de doble moral, dicen una cosa y actúan de otra manera, apuntó la diputada local Sandra Lilia Amaya Rosales, al referirse al punto de acuerdo que se rechazó pues dijo “los diputados panistas no quisieron entrarle derecho; quieren que se revisen los contratos, pero no quieren que se investigue a los funcionarios involucrados que hoy forman parte de la administración municipal”.

“Los contratos no se firman, ni se aprueban solos, quieren que se investiguen los papeles, pero no a las personas involucradas”, explicó la coordinadora del grupo parlamentario.

Lo anterior luego de que la fracción legislativa panista rechazaran la propuesta de adición realizada por el Diputado local Iván Gurrola a nombre del grupo parlamentario de Morena, para que además de que se investigara el contrato de las luminarias por parte de la Entidad de Auditoría Superior del Estado, también se investigara a quienes aprobaron el contrato, así como un exhorto para que el gobierno municipal separe de sus cargos a los funcionarios municipales actuales involucrados con el contrato.

“Es un doble discurso que quiere utilizar el PAN por un lado plantean que la EASE investigue que paso con el tema de las luminarias, lo que nosotros planteamos es que tanto EASE como la fiscalía anti corrupción comiencen una investigación y que el Alcalde separe de su cargo a los funcionarios que estuvieron involucrados, lo que nos interesa es que se esclarezca este tema”, detalló en entrevista el diputado Gurrola Vega.

El diputado continuó expresando que desafortunadamente los diputados del PAN no estuvieron de acuerdo y se tuvo que desechar este punto de acuerdo, pero que en la próxima sesión permanente que será el martes 11 de agosto se planteará por completo. “Es lo mas sano en este momento para que se pueda investigar y que se esclarezca, los Duranguenses quieren saber quien nos endeudo y que pasó con ese gran problema de las luminarias”